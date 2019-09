El Temporada Alta aposta per una reflexió sobre la condició humana

El Festival Temporada Alta ha presentat aquest dilluns la seva proposta per a la 28a edició i, entre el 6 d'octubre i el 9 de desembre, aposta per una revisió de textos clàssics en els quals hi ha una reflexió sobre la condició humana. El festival ha programat un total de 96 espectacles que reviuen textos d'autors com Shakespeare, Rodoreda, Pinter, Lorca, en els quals es qüestiona cap on va el món, al costat d'obres d'autoria contemporània i de nova creació com Tolcachir.

En la nova edició del festival s'hi podran veure 27 muntatges internacionals amb noms consagrats com Alessandro Serra, Thomas Ostermeier, Tiago Rodrigues, Dada Massilo i Oskaras Korsunovas. El Festival ha escollit obres que reviuen textos universals de Shakespeare, Rodoreda, Pinter, Lorca, Bertrana i Zweig i també d'altres que tracten sobre la condició humana, sovint des d'una lectura més contemporània, com "O agora que demora", que parla de la immigració a partir del text de l'Odissea d'Homer, de la brasilera Christiane Jatahy.

El festival de tardor de Catalunya també presenta 25 coproduccions, algunes amb dramaturgs i directors internacionals com la mateixa Jatahy o Angélica Liddell. Tampoc hi falta l'aposta anual pel talent català, amb directors i dramaturgs consagrats i emergents de les arts escèniques com Joan Ollé, Alex Rigola, Rosa Maria Sardà, Clàudia Cedó o Jordi Oriol entre d'altres.

Un doble programa de Shakespeare i de caràcter internacional serà l'encarregat d'obrir el dia 11 la programació dedicada al teatre. Es tracta de Macbettu, teatre físic de la mà d'Alesandro Serra que afronta A Salt (Girona) el conflicte del poder, i a Girona s'hi podrà veure Measure for Measure, de la Royal Shakespeare Company, dirigida per Gregory Doran.

La programació inclou 27 muntatges internacionals, 25 produccions i coproduccions del festival, 30 obres de creació contemporània i 56 de dramatúrgia catalana, un total de 96 espectacles dels quals s'han programat 223 funcions. Després de ser tot un fenomen a la cartellera madrilenya, arribarà a Girona Iphigenia en Vallecas, d'Antonio C. Guijosa, i en dansa també hi serà present El amor brujo de Manuel de Falla, amb Israel Galván.

Dins de la programació musical destaquen dues dones referents en els seus àmbits, Jane Birkin i la cubana Omara Portuondo, la navarresa Amaia, i del panorama actual català hi haurà Manel, Joan Dausà, El Petit de cal Eril i Judit Neddermann. La novetat d'aquest any serà Artèria, una nova iniciativa creada pel Festival per facilitar l'accés al teatre dels joves de menys de 30 anys, escoltant-los i adaptant-se als seus gustos i interessos.

El pressupost d'aquest any del Festival arriba als 3.247.500 euros, dels quals 840.000 són d'anunciants, 700.000 euros els aporta la Generalitat, 595.500 euros són de l'Ajuntament de Girona, 622.000 provindran de la venda d'entrades i 250.000 de la Diputació de Girona, entre d'altres. En aquest sentit, la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha assegurat que el Departament de Cultura "dona suport i continuarà donant suport al Festival Temporada Alta", que "no és només de terres gironines" sinó que, amb la seva "programació d'excel·lència", va molt més enllà.

Vilallonga ho ha definit com un festival "molt a l'estil d'aquesta consellera, que reivindica els clàssics tant llatins com renaixentistes i contemporanis, com Mercè Rodoreda, Aurora Bertrana, Verdaguer i Maria Àngels Anglada". Les entrades que sortiran a la venda a partir del dia 5 costaran entre 1 i 40 euros.