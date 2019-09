Les ofertes salven l’estiu als hotels de la Costa Brava

La temporada d'estiu ha estat irregular per als hotelers de les comarques de Girona. Encara que en general s'ha aconseguit una ocupació semblant a la de l'any passat, en alguns casos han hagut de programar ofertes d'última hora i abaixar els preus gairebé fins a paràmetres de l'hivern per aconseguir omplir. A la Costa Brava sud s'ha aconseguit l'ocupació més gran, un 93%. La més baixa, amb un 73%, al Ripollès. Les xifres no s'atribueixen tant a la pugna amb mercats més competitius com Turquia i tota la costa dels Balcans sinó a l'auge d'Habitatges d'Ús Turístic, que gairebé doblen les places hoteleres. El president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, adverteix d'“un canvi de tendències” i augura que els hotels hauran d'“adaptar-se al canvi”.

Segons les dades obtingudes de les 1.600 empreses integrades a la Federació d'Hostaleria de les comarques Girona, l'ocupació hotelera de l'agost al litoral s'ha mogut entre el 86% de la comarca de l'Alt Empordà, el 91% de la zona de la Costa Brava centre i de 93% de la Costa Brava sud. A les zones d'interior, la capital gironina i els seus voltants s'ha arribat a una ocupació del 87%, a la Garrotxa ha estat del 79% i a l'interior de la comarca de la Selva del 74%. De les zones del Pirineu el nombre més gran de pernoctacions ha tingut lloc a la Cerdanya amb un 82% d'ocupació, nou punts més que el Ripollès.

Segons l'Idescat el juliol la Costa Brava va tenir una ocupació del 76,7%, per darrere de marques turístiques com Barcelona, que va ser la més visitada amb un 88,8%, la costa de Barcelona i la Costa Daurada.

Malgrat haver complert les expectatives, amb xifres semblants a l'estiu passat, alguns establiments de la Costa Brava sud —que compta amb la majoria de places hoteleres de la província de Girona, concretament amb municipis com Lloret de Mar i Blanes— han pogut arribar a aquestes xifres gràcies a les ofertes d'última hora. Aquesta estratègia s'ha hagut d'utilitzar també en comunitats autònomes com les Balears i les Canàries, on la capacitat hotelera també és elevada.

Un dels factors als quals s'atribueix aquesta situació és a la cada vegada competència més gran que fan els habitatges d'ús turístic. A les comarques de Girona hi ha 889 hotels i hostals que ofereixen 83.333 places. Els pisos turístics arriben ja aquest estiu a 35.094 amb una oferta de 140.376 places, un 40,6% més de places que els hotels. Davant aquest apogeu, alguns empresaris hotelers s'han afegit també a aquesta oferta. A Begur (Baix Empordà), aquest estiu s'ha aprovat una moratòria hotelera d'un any. La vintena d'hotels que hi ha al seu terme municipal, comptant les platges, ofereixen unes 300 places davant els 1.382 habitatges d'ús turístic que hi ha donats d'alta. Des del sector hoteler reclamen a més un control de l'oferta il·legal d'aquest tipus d'habitatges, sobre la qual no es disposa de xifres però se sospita que és alta.

Escudero afirma que els hotels no poden competir contra aquest tipus d'oferta i considera “injust” que als empresaris del sector els facin complir molts i estrictes requisits, mentre que els habitatges turístics, una vegada són donats d'alta a cada consistori, ja poden ser ocupats a l'instant sense cap mesura restrictiva. “Els habitatges turístics són més econòmics, els hotels no poden competir amb aquests preus; estem omplint els pobles i les ciutats d'aquest tipus d'oferta i això comporta que el tipus de turisme està canviant, cada població haurà de valorar quin tipus de turisme vol”, assenyala Escudero.

Competència de mercats

Tampoc no es pot competir, manté, “amb destinacions que s'han reobert com Turquia o l'antiga Iugoslàvia. Som una destinació de primera divisió i això es paga”. Segons ell, el turisme rural també pateix aquesta tendència.

La previsió d'ocupació es preveu més alta durant la primera quinzena del setembre, excepte a Girona ciutat i els voltants. Un altre cop tindran una ocupació més gran les zones de la Costa Brava, mentre que a les zones de muntanya serà menor. El perfil de visitant del setembre serà principalment de parelles de mitjana edat i jubilats, catalans, francesos i de la resta de l'Estat.