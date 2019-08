Olor de llop per espantar els senglars

L'Ajuntament d'Aiguafreda (Vallès Oriental) ha engegat una particular tècnica per intentar posar fi a la presència de senglars al municipi, que s'han arribat a detectar en els jardins de les cases. Després de provar diversos mètodes, que no han donat el resultat esperat, el Consistori, en col·laboració amb l'associació de caçadors del municipi, ha decidit escampar feromones de llop, el seu principal depredador, per espantar-los.

El fenomen no és cap novetat al municipi, que des de fa anys pateix la presència d'aquests animals. Fins ara es limitava als espais rurals, però últimament han arribat al nucli urbà. "No troben menjar als boscos perquè no plou, i per això han de baixar al poble a buscar aliments", assegura Albert Alexandre Temprado, responsable de la Societat de Caçadors El Congost. L'Ajuntament ha comptabilitzat una desena d'exemplars, la majoria joves.

Feromones de llop. Ajuntament d'Aiguafreda

Fins ara, per combatre la presència de senglars s'havia recorregut a les batudes de caça, una opció inviable quan els animals són tan prop de les zones habitades. Fa set anys també es va optar per introduir poliuretà en zones properes a la carretera, però no va acabar de funcionar. "L'efecte dura uns quatre dies, però després tornen a aparèixer", explica Temprado. Per aquest motiu, s'han vist en la necessitat de buscar mesures alternatives.

Davant de la impotència de no saber com frenar els animals, a Temprado se li va acudir provar amb feromones de llop, un animal gairebé desaparegut dels boscos, però que, de fet, és el depredador natural dels senglars. La tècnica consisteix a escampar orina de llop en punts concrets i de manera perimetral amb l'objectiu que els senglars no s'apropin al nucli urbà. Temprado admet que encara no s'ha demostrat si aquesta tècnica és efectiva. Això sí, defensa que no té efectes nocius per a la resta d'animals. “És totalment ecològic. S'ha comprovat en gossos i no causa cap impacte”.

Per la seva banda, l'Ajuntament d'Aiguafreda ha elaborat una sèrie de recomanacions bàsiques adreçades als veïns per evitar la presència dels senglars, com ara no donar-los menjar, tancar els contenidors d'escombraries, reciclar adequadament els residus (especialment els orgànics) i no provocar els animals ni apropar-s'hi per evitar reaccions agressives. A més, recomana conduir amb precaució a causa del risc de tenir accidents de trànsit per la seva presència a les carreteres. “És un problema de seguretat pública. No cal exagerar, però són animals salvatges i poden causar accidents”, adverteix Temprado.

Però els veïns d'Aiguafreda no són els únics que han de bregar amb aquest problema, que s'ha estès a zones urbanes com Barcelona, on s'han pogut veure a la plaça Virrei Amat o, fins i tot, a l'Eixample.