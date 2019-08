Catalunya lidera el mercat de gasolineres sense personal

Gairebé una de cada tres gasolineres automàtiques que hi ha a Espanya es troben a Catalunya. No hi ha cap altra comunitat autònoma amb més àrees de servei sense personal que atengui de forma directa als clients, segons un informe de l'Associació Nacional d'Estacions de Servei Automàtiques (AESAE). En té 255, el que suposa el 18% del total i una major oferta per aconseguir un preu més baix del combustible. Tant la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) com l'OCU acrediten que aquest tipus de benzineres tenen tarifes entre un 0,21% i un 0,5% més baixes.

En una de les setmanes en què més dipòsits de combustible s’ompliran, molts viatgers s’aturaran en algunes de les 882 estacions de servei automàtiques que hi ha a Espanya. Aquestes gasolineres, sense personal contractat, suposen un dels principals factors per reforçar la competència i que més contribueixen a la baixada de preus del combustible, segons un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

El president d’AESAE, Manuel Jiménez Perona fa el símil del mercat de les gasolineres catalanes amb l’irreductible poblet d’Astèrix. Jiménez afirma que Catalunya és un dels pocs llocs a Espanya en els quals es pot dir que les estacions de servei automàtiques competeixen en igualtat de condicions davant les tradicionals.

Fa temps que la CNMC adverteix sobre les traves regulatòries cap a aquest tipus d’establiments. En el seu últim informe del mes de juliol, exigeix eliminar els requisits o limitacions sobre gasolineres automàtiques que “no siguin veritablement necessaris” i reclama “una homogeneïtat normativa més gran”, per l'efecte en l’abaratiment de preus que tenen la presència d’aquestes estacions de servei.

El president de la patronal d’estacions automàtiques explica que Catalunya sempre ha estat a l’avantguarda d’aquest sector. La proximitat a França havia fet que la frontera sempre hagués estat un punt competitiu pel que fa a preus, i sumat al gran volum de venda gràcies al trànsit del corredor Mediterrani havia permès a moltes empreses instal·lar-s’hi fent front al “monopoli de les tres grans” [amb referència a Repsol, Cepsa i BP], explica Jiménez.

A finals del 2018, hi havia a Espanya 11.646 estacions de servei de les quals només 882 eren automàtiques, un 7,5% del total. Aquest percentatge se situa més d’un punt per sota de la mitjana a França. Gairebé un terç (28,9%) de les estacions de servei espanyoles estan instal·lades a Catalunya.

En proporció amb el nombre de vehicles, Catalunya és la segona comunitat amb més gasolineres automàtiques, amb una estació per cada 22.000 automòbils. Un rànquing que lidera la Comunitat Valenciana amb unes dades similars a les de Catalunya. El llistat reflecteix una gran disparitat entre comunitats. A Madrid hi ha una estació automàtica per cada 60.000 vehicles, pels 80.000 de Galícia i el País Basc; i més de 130.000 a Astúries i Cantàbria, les regions amb menys proporció d’estacions automàtiques.

L’informe de la CNMC, basant-se en un estudi realitzat a la Comunitat de Madrid, assegura que la diferència mitjana de preus entre les gasolineres automàtiques d’operadors independents i les ateses pels operadors verticalment integrats (Repsol, Cepsa, BP, etc.) va assolir un màxim del 16,9% per al dièsel i del 12,3% per a la gasolina 95 durant el període investigat (2012-2016). A més, van constatar que l’entrada de gasolineres automàtiques va provocar una reducció de preus a les estacions properes en al voltant de 0,5% en gasoil A i d’un 0,21% en gasolina 95.

Jiménez destaca aquest estalvi d’entre 237 i 330 euros anuals que, segons un informe de l’OCU del 2018, un usuari pot arribar a acumular en funció de la gasolinera que triï. “En cap altra despesa, una família no pot aconseguir un estalvi similar”.

A l’últim informe mensual publicat al juny pel Ministeri per a la Transició Ecològica, Lleida encapçala la llista de les províncies amb el preu mitjà de la gasolina 95 més barata, i és la segona de dièsel després de València. Tarragona (lloc 17è per a gasolina més barata, i 10è per a gasoil), i Barcelona (23è i 22è, respectivament) se situen en la meitat superior de la taula de províncies més econòmiques. Mentre que Girona ocupa la meitat inferior de la taula als llocs 28è i 34è, respectivament.