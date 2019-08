Festes de ‘botellón’ amb barca en cales protegides de la Costa Brava

Una festa convocada com a 'Paella Party' a la cala d'en Massoni, a Cap Roig.

Més de 40 embarcacions esportives amb una desena de persones a cadascuna es van citar a través de les xarxes socials dissabte a les cales d'en Massoni (Mont-ras) i la Banyera de la Russa, a l'espai protegit de Cap Roig a Calella de Palafrugell (Baix Empordà), per fer un macrobotellón al mar. Els ecologistes de Salvem el Golfet consideren “inadmissibles” aquest tipus de festes a la Costa Brava, que fa anys que es fan i que tenen un “greu impacte en el fons marí”. Els ecologistes recorden que aquest entorn té la màxima protecció ambiental, patrimonial i paisatgística, i forma part del Pla d'espais d'interès natural de Castell-Cap Roig, tant en l'àmbit terrestre com marítim.

Segons els ecologistes, aquestes trobades, conegudes com a abarlofarres –probablement pel concepte mariner d'abarloar, és a dir, situar un vaixell al costat d'un altre–, han estat detectades a Instagram, on els participants comparteixen imatges amb aquesta etiqueta. L'última es va convocar el 10 d'agost a la una i el reclam era arribar “amb moltes ganes de festa i carregats de gintònics”. També s'instava els patrons de les barques a portar “cordes, defenses i petites àncores”, cosa que segons la plataforma mostra “un nul respecte per l'entorn i el fons marí”.

Des de Salvem el Golfet denuncien que no és la primera festa d'aquestes característiques en aquest entorn. El 13 de juliol van detectar la sisena edició d'una paella party amb uns 200 participants i el juliol de l'any passat, després d'una festa el 22, el 25 van presentar instàncies als ajuntaments de Palafrugell i Mont-ras denunciant que les barques no respecten la distància reglamentària per ancorar davant la costa i el prejudici que poden suposar els residus generats.

A més, van sol·licitar als consistoris que col·loquessin boies de delimitació a l'entrada de les dues cales i boies ecològiques on fos obligatori amarrar-se per evitar malmetre el fons. En definitiva, un pla d'usos que l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, ha confirmat que encara s'ha de desenvolupar, però que està en procés. De totes maneres ha recordat que la competència al mar és de la Guàrdia Civil.