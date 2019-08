Cinc productes del supermercat friqui de les Galeries Maldà a Barcelona

A pocs metres de la Rambla, ens trobem les Galeries Maldà, que van néixer el 1943 i es consideren les primeres galeries comercials de Barcelona. Actualment, gràcies a l'obertura de diverses botigues alternatives, aquest lloc s'ha convertit en un punt de referència a la ciutat per als amants del cinema, les sèries o els videojocs. És així perquè s'hi poden comprar nombrosos articles friquis: des de roba o decoració fins a menjar o beguda amb gustos ben estranys. Aquí us mostrem els cinc productes més friquis i autèntics que es poden trobar al Super Friki Market de les galeries. Tot i això, com que l'oferta és molt àmplia, fer-ne una tria ha estat complicat.

Grills amb gust de barbacoa i ceba

A països com Tailàndia, Mèxic o el Japó no és estrany que els menús incloguin aquest tipus de bestioles, tot i que a Europa hi ha certa reticència a cruspir-se'ls. Així doncs, aquests grills deshidratats, cuinats al forn i aromatitzats amb gust de ceba i barbacoa són l'oportunitat perfecta per endinsar-nos en la gastronomia típica d'altres cultures. Ideals per menjar-los com a aperitiu nutritiu, ja que són una alternativa original a les tradicionals patates fregides o olives. A més, també hi trobem saltamartins amb gust de paprika o cucs picants. Producte elaborat a França. Preu: 7,99 euros.

Cervesa de mantega de Harry Potter

Igual que la que bevien Harry Potter, Ron Weasley o Hermione Granger a la taverna de les Tres Escombres, ara és possible prendre aquesta famosa i màgica cervesa de mantega a casa nostra. Es tracta d'un còctel d'aigua amb gas, canya de sucre, extracte de vainilla i caramel. Encara que aquesta combinació pugui semblar molt embafadora, és una beguda sense alcohol i sense cafeïna, apta per a tots els públics. Feta als Estats Units. Sense gluten. Preu: 3,99 euros.

Cotó de cervesa

Si pensem en aquest producte segur que ens venen al cap nens, fires, festes majors, atraccions, estiu… fins ara, que també podrem pensar en cervesa. Al típic cotó de sucre, rosa i esponjós, que es mengen a les fires tant els nens com els adults li ha sortit competència. És tracta d'aquest nou sucre que té gust de cervesa. Però podeu estar ben tranquils perquè no porta alcohol, així que en podrà gaudir tota la família. Fet als Estats Units. Preu: 6,99 euros.

Fun Factory

A partir d'ara, dir que el teu gos se t'ha cruspit els deures pot deixar de ser una excusa gràcies a aquest producte apte tant per a l'escriptura com per menjar-se'l. Tal com indica el seu embolcall, inclou paper i boli per escriure missatges secrets i, després, poder menjar-se'ls perquè ningú els llegeixi. Això és gràcies que, d'una banda, el boli conté gel de maduixa en lloc de tinta. D'altra banda, el paper està format per làmines de sucre, sense cap component tòxic. Producte elaborat als Estats Units. Preu: 4,50 euros.

Vi de llàgrimes d’unicorn

De la mateixa manera que no tot a la vida és blanc o negre, el vi tampoc ha de ser blanc, negre ni, en aquest cas, rosat. Una prova d'això és aquest vi rosa, que té gust de llaminadures i fa olor de maduixa. Així, els més imaginatius poden pensar que beuen llàgrimes d'unicorn roses, tal com indica el nom del vi i l'etiqueta de l'ampolla. A més, si l'agites brilla gràcies a la purpurina comestible que hi ha a l'interior. Sens dubte, els convidats no es quedaran indiferents davant d'aquesta beguda. Elaborat a Navarra. Preu: 12 euros.