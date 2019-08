“Ens equivoquem si la Lliga va de la mà del PDeCAT, Santi Vila o Convergents”

Eva Parera, dijous passat, en un hotel de Barcelona. JOAN SÁNCHEZ

L’esperat tret de sortida de la Lliga Democràtica, el partit constitucionalista de matriu catalana, va tenir una absència important. Una de les seves promotores, Eva Parera (Barcelona, 1973), no va participar en la firma davant notari dimecres passat i el seu nom no apareix a la cúpula provisional que lidera la politòloga Astrid Barrios. Des de la formació, encara pendent del registre al Ministeri d'Interior, diuen que es va acordar que ningú amb un càrrec públic participés en la direcció. Però Parera, regidora a Barcelona per la plataforma de Manuel Valls, aclareix que la seva absència no va ser gratuïta.

“No tenia sentit ser-hi present quan no tinc clar quin és el camí que se seguirà”, defensa. L'advocada —exsenadora d'Unió, ex Units per Avançar i cara visible de l'associació Catalunya Segle XXI— accepta que hi ha un debat obert a la Lliga. Ella defensa una confrontació clara amb l'independentisme. El sector que lidera Barrios, diu, no descarta arribar a un pacte amb els independentistes al Govern.

A les reunions dels fundadors, diu Parera, va sorgir la pregunta de si per trencar el bloc independentista cal dirigir-se al votant secessionista. “És un error. Tenim un Govern que només parla per a dos milions de catalans i no podem fer després una proposta només per a un segment determinat. El que hem de fer és un programa per a tothom, independentment de què vota”, assegura.

“Hem oblidat el contingut per parlar dels càrrecs”

La Lliga té la voluntat de presentar-se a les eleccions catalanes i Parera creu que l'oferta política ha d'apostar pel llarg recorregut. “Si fem una proposta pensant només a trencar el bloc independentista ens estem equivocant”, defensa. “Hem oblidat el contingut per estar parlant del continent, dels càrrecs, de si és un partit o no. Hauríem d’estar parlant de programa”, rebla.

La nova formació, que reuneix persones vingudes de les esferes de l’extinta CiU i el PSC, busca principalment seduir el votant catalanista, de centredreta, que va quedar orfe després de la deriva independentista dels neoconvergents i la liquidació d'Unió. Un espai ideològic que diverses formacions han intentat captivar, sense èxit. “Tenen molts complexos i no parlen clar”, creu Parera. “Tenen por del què diran, de l'insult. Has de dir el que penses, si la gent ho comparteix et votarà o no. I si ets coherent amb les propostes i perds, tindràs força per tornar-ho a intentar”, defensa.

Els democristians, sense Convergència i després de l'escissió de Demòcrates, només van obtenir 103. 293 vots a les catalanes del 2015 (2,51% dels sufragis). Parera creu que el vot a Ciutadans va ser prestat i ara molts dels seus votants no saben a qui donar suport.

“Malgastar el talent polític de Manuel Valls seria un error”

El nou partit, creu Parera, està cridat a ocupar aquest espai “orfe”. Però és taxativa a l’hora de fer la llista de qui haurien de ser els seus companys de viatge. “Si el projecte és anar de la mà de gent del PDeCAT, Santi Vila o de Convergents [partit de Germà Gordó] jo no hi seré”. I envia un missatge a Lliures, la formació que veu amb més possibilitats d’encaixar. “No estan entenent que si volen sumar a la Lliga s'han de subsumir. No som aquí per fer-los més forts o buscar-los finançament”.

A la pregunta de si Valls acabarà a la Lliga, Parera respon que la resposta la té el seu cap. Però afegeix: “Malgastar un talent polític com el de Valls és un error”. Durant tota l'entrevista, Parera ha utilitzat el plural quan es refereix a la nova formació. “No hi ha cap cop de porta”, justifica. “Hem de continuar provant de trobar el camí. La direcció pot intentar buscar aquest punt comú, plantejant objectius i línies vermelles. O fer-ho com Albert Rivera i convidar a marxar a qui dissenteix. No crec que aquest sigui el cas”, assegura.

¿I què s’ha de fer amb els dos milions d'independentistes? “El seu sentiment és respectable, però hem de ser capaços de transmetre'ls que el que els van prometre no és viable. Els partits polítics no podem gestionar sentiments, és molt perillós”, diu Parera.