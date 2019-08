Va existir un altre món

Era un matí de juny de 1923 quan Charles Ryder va entrar per primera vegada a Brideshead, la mansió familiar del seu amic Sebastian, i no va poder fer altra cosa que posar-se les mans al cap: per allà, un Tiziano; porcellana de Sèvres pertot, després de la salutació de l'enèsim majordom, un Canaletto; Helena de Troia emergint des d'un tapís de William Morris... Estava a punt que li agafés la síndrome de Stendhal. I a mi també. Però em va protegir estar amb el cap a l'orellera dreta del sofà i les cames penjant del braç esquerre: mai no vaig veure millor la tele ni em vaig sentir tan lluny del món.

No hi ha més explicació de com vaig haver d'arribar a Retorn a Brideshead que a partir del TP (Teleprograma) 878, el del 31 de gener al 8 de febrer de 1983, unes taules de la llei catòdica a casa. “Bona sèrie a La Segona”, deia la portada. Hi havia l’atractiu Charles Ryder i l'elegant i desvalgut Sebastian Flyte, jerseis nuats al coll, pantalons clars amples, canotier i un osset de peluix, Aloisius, que després vaig saber que era del que no es desprenia el jove aristòcrata i que els de producció van localitzar en un antiquari. Aquest nivell tenia la cosa en la sèrie estrenada el 1981 a l'ITV britànica, producció de Granada TV després de 26 mesos de feina, rodada amb pel·lícula per primera vegada a la televisió anglesa i a la qual, esclar, li van caure set Bafta, dos Globus d'Or i un Emmy per a Lawrence Olivier, un Lord Marchmain fugaç, però majestuós en la seva decadència.

Els designis de la identificació són inescrutables. Potser va començar per l'estètica: amb aquell Oxford universitari de claustres catedralicis, segles de tradicions a cada pedra, on Sebastian i Charles es conviden a les seves estances, tot mobiliari noble, elegància i etiqueta en el vestir per a cada ocasió, més impostada en Charles en aquest deliqüescent fumar i una mà a la butxaca, més innata en un aristòcrata Sebastian que traslluïa tant davant d'un inversemblant batí vermell com amb un frac en un sopar informal al seu estudi a base de xampany i llagosta Termidor... Anhelava aquest port natural, el seu enjogassar-se entre la lectura i la pintura, aquesta caiguda de roba i aquest ambient estudiantil, que jo també estrenava. Però el formigó de la Universitat Autònoma de Barcelona distava de la classe de Christ Church o del Hertford College, on es va rodar a la mateixa habitació en la qual va estudiar Evelyn Waugh, autor de la novel·la que va donar peu a la sèrie, llibre de l'any el 1946 als EUA: 750.000 exemplars venuts.

El gòtic venecià del palazzo Pisani Moretta, l'interior del Queen Elisabeth II, modals, ambients i convencions exquisides em van anar macerant en una malenconia estranya, estat que va accentuar la premiada melodia, “la música més bonica mai escrita per a televisió”, segons la crítica, de Geoffrey Burgon. El cas és que em vaig veure preparat per ser convidat, com Charles, a la mansió dels Flyte, Brideshead, en la realitat Castle Howard (Yorkshire), de les millors country-home d'una aristocràcia anglesa que s'esllanguia després de la I Guerra Mundial.

RETORN A BRIDESHEAD Any estrena / origen: Sèrie anglesa de 1981, estrenada a Espanya el 1983 Actors: Jeremy Irons, Anthony Andrews, Diana Quick, Claire Bloom Laurence Olivier Edat que tenies en veure-la: 19 anys Amb qui la veies: Sol: qui es fustiga recordant la vella felicitat quan s'és infeliç? Millor escena: “Sebastian està enamorat de la seva infantesa. Això el farà desgraciat”, adverteix la mare d'aquell Charles, després de detectar en tots dos la seva dipsomania autodestructiva. Què veus ara? Chernóbil. Un altre món acabat.

Encara avui no sé bé què va passar; jo estava desorientat: m'envaïa el fàstic per un segon any de carrera allunyat de l'ofici idealitzat, la nacionalització de Rumasa em va fer creure que les coses canviarien a Espanya, Reagan anunciava la seva guerra de les galàxies i Borg es retirava i l'abominable tennis del groller McEnroe s'imposava al del meu cavallerós i estilista Lendl. Senyals dels temps. I allà hi havia aquesta història d'una gran família en accelerada descomposició, fagocitada per capitalistes: “Tot ha canviat tant tan ràpidament... No posseïm res cert excepte el passat”, li xiuxiueja Julia, germana de Sebastian, a Charles.

En els Flyte, catòlics en país protestant, alertat en venir d'una escola i una família religioses, intuïa l'apassionant batalla entre fe i llibertat individual. Però sobretot, el que hi havia en ells i en mi era una delectació en aquest dolor sorgit de convocar el feliç passat quan s'està en plena infelicitat. La meva arcàdia, com la dels meus idolatrats personatges, amb qui compartia edat, se n'havia anat per sempre. “Sebastian està enamorat de la seva infantesa. Això el farà desgraciat”, adverteix la mare d'aquell Charles.

Potser tot això va fer que no m'adonés de les pulsions homosexuals entre Charles i Sebastian, que vaig atribuir a aquesta amistat masculina tan victoriana ja entrevista entre Sherlock i Watson. O de la relació entre Charles i Julia com a succedani per al primer de l'amor amb Sebastian. L'efecte dels 11 capítols va ser prolongat: em vaig comprar la novel·la que llegia a tota hora i lloc, dolorosament feliç de ser en un món d'escollits quan desafiava la resta del vagó del metro. Al poc va arribar el disc amb la banda sonora, que vaig sentir més enllà de l'infinit.

A la família Flyte i a Charles ja no els vaig abandonar: fa 10 anys vaig saber que Waugh va reproduir la vida d'uns terratinents amb el segon fill dels quals va conviure a Oxford i avui, quan dinamitar les convencions socials més elementals és cool, els enyoro com mai. El seu món es va esfumar. Ja no parlem a la televisió: recurrent veu en off (la seductora de Charles, un Jeremy Irons que aquí es va consagrar), frases literàries, monòlegs prolongats, escenes de set minuts, ni un crit, una única escena de llit... Irrepetible. “M'agradaria enterrar alguna cosa als llocs on he estat feliç; i de vell, desenterrar-la, recordar-la i així tornar a ser feliç”, confessa Sebastian. Acabo de fer-ho.