Les piscines municipals de Barcelona han de permetre fer ‘topless’ per no discriminar

L'Ajuntament de Barcelona ha instat totes les piscines municipals de Barcelona a retirar qualsevol normativa que prohibeixi la pràctica del topless. D'aquesta manera, es pretén posar fi a qualsevol restricció de la llibertat de les dones de triar la seva indumentària de bany i no portar la part de dalt del biquini si no ho volen.

Fins ara, cada centre esportiu tenia unes indicacions diferents respecte a la regulació sobre el topless. Mentre que en unes piscines es permetia en qualsevol lloc, en altres només es podia fer al solàrium o bé a la piscina exterior. Així ho va denunciar l'entitat Mugrons Lliures, que ho considera una discriminació de gènere.

Per aquest motiu, l'Oficina per la No Discriminació ha elaborat un informe on indica que “el fet d'imposar unes normes de vestimenta específica per a les dones suposa una restricció de la seva llibertat d'elecció i una discriminació per motius de gènere”. Amb aquest informe, l'Institut Barcelona Esports ha enviat una comunicació als 14 centres municipals amb piscina que hi ha a Barcelona que no poden prohibir fer topless, així com que han retirar qualsevol norma que ho prohibeixi.

A les Piscines Picornell no és res de nou. El director tècnic, Jaume Serna, explica que és habitual que algunes usuàries prenguin el sol sense tapar-se els pits a la piscina exterior. Explica que a finals de juliol van rebre la comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, però que és una pràctica que ja permetien. “És un reforç comunicatiu”, assenyala Serna, que respecta totalment la “llibertat de cadascú” a l’hora de triar el vestit de bany. Encara que no és gaire habitual, fer topless també ha estat sempre permès a les piscines interiors. De fet, les piscines Picornell sempre han anat un pas per davant en permetre el bany amb total llibertat de vestimenta. És l’únic centre de Barcelona amb un horari en què la instal·lació està oberta exclusivament per als usuaris nudistes.

Al Club Natació Atlètic-Barceloneta han confirmat a través de les xarxes socials que es "pot gaudir de totes les piscines en màxima igualtat" perquè ja no tenen "cap normativa relacionada amb el topless". A la piscina de Can Caralleu, a Sarrià, no tenen constància d'aquesta comunicació de l'Ajuntament. Fins ara han permès el topless al solàrium però no a les piscines interiors perquè tenen un ús esportiu.