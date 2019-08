El Govern permetrà als funcionaris treballar el Dia de la Hispanitat i el Dia de la Constitució

La Generalitat ha trobat un "mecanisme legal" que permetrà ja aquest any que els funcionaris de la Generalitat que ho desitgin puguin treballar dos festius estatals: el 6 de desembre, Dia de la Constitució, i el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. En una entrevista concedida a Efe, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha anunciat que el Govern aprovarà un acord de govern al setembre que habilitarà la fórmula legal perquè el personal de la Generalitat pugui treballar aquests dos dies.

Puigneró ha volgut deixar clar que l'opció de treballar en aquestes dues festivitats serà completament "voluntària". "No obligarem a ningú a fer festa aquests dos dies, però sí que habilitarem la possibilitat que aquelles persones que vulguin treballar aquests dos dies ho puguin fer", ha conclòs.

Preguntat per si tem impugnacions per part de l'Estat, el conseller català ha assegurat: "Ho hem volgut fer d'acord amb la legislació i hem buscat el mecanisme que permetrà fer-ho possible". Tot i això, Puigneró ha explicat que fins al setembre no es donaran a conèixer els detalls la fórmula que s'ha buscat.

El conseller ha recordat que l'any passat va rebre una carta de molts funcionaris catalans que demanaven tenir el dret de treballar aquests dos dies, en no sentir-se representats per aquestes festivitats, i ha afegit que aquesta demanda també té el suport de col·lectius de l'administració i alguns sindicats, entre els quals la Intersindical-CSC. Aquest any el Dia de la Hispanitat (12 d'octubre) cau en dissabte, mentre que el Dia de la Constitució serà un divendres.

Sobre si la mesura també es podrà estendre al personal dels ajuntaments catalans, Puigneró ha explicat que la petició d'habilitar aquests dies com a laborables provenia dels empleats de la Generalitat, i de moment s'engegarà per als treballadors del Govern, que són més de 200.000. "El que pugui passar en altres administracions no és de la meva responsabilitat", ha afegit el conseller, que ha deixat en mans dels ajuntaments la decisió de treballar o no aquests festius.

En els últims anys un grup d'ajuntaments catalans, especialment els governats per formacions independentistes, han obert les portes el 12 d'octubre i han convertit el Dia de la Hispanitat en laborable per als funcionaris que volguessin treballar. No obstant això, la polèmica es va desfermar el 2016, quan un jutge, a instàncies de la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, va prohibir obrir l'Ajuntament de Badalona el 12 d'octubre i sis regidors van decidir obrir les portes del consistori i van ser després acusats de desobediència.