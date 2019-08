Sense veus de dona en les batalles de rap

Setze homes van participar a la final d'aquest any de la Batalla de Galls de Red Bull. Cap dona es va classificar per a l'esdeveniment malgrat ser una competició mixta, la més important dels duels freestyle, un gènere de rap que guanya cada vegada més adeptes. La final, el 13 de juliol a l'estadi de l'Espanyol, va reunir 22.000 aficionats. L'única dona a l'escenari era Mary Ruiz, la presentadora de la gala i coneixedora com ben pocs del freestyle espanyol des dels seus inicis a principis d'aquest segle. Dels tres mil inscrits aquest any a Espanya en el concurs de Red Bull, només sis eren dones, i cap procedia de Catalunya, segons Ruiz.

L'absència de dones en el freestyle és una constant que els experts asseguren que està, a poc a poc, corregint-se. A Catalunya, no obstant això, sembla que no arriba el canvi. Asier Fernández, director d'Urban Roosters, empresa promotora de l'altre gran campionat de freestyle d'Espanya, informa que dels 500 participants que han puntuat en aquesta competició aquesta temporada, només deu són dones. I cap és de Catalunya. Els esdeveniments i retransmissions d'Urban Roosters tenen una audiència de més de 800.000 persones a Espanya —i de cinc milions si se suma l’Amèrica Llatina—; dels participants, un 5 % són dones, segons Urban Roosters. Per Fernández, la clau és que a Barcelona sorgeixi una freestyler que trenqui motlles per la seva qualitat i que “es converteixi en viral”. Això actua com un imant i augmenta la participació de noies en els tornejos, segons Fernández, com ha passat a les Illes Canàries amb l'estrella del moment, Sara Socas (21 anys), a Madrid amb la veterana Erika Dos Santos o a Alacant, la joveníssima NG (15 anys). Ruiz, en canvi, assenyala que la progressió va més enllà que algú hagi de trencar el gel: “Primer, el terreny de les batalles és eminentment masculí; segon, és un problema d'educació, a nosaltres ens cohibeix més la por al ridícul a l'escenari”.

“Batalla de rap 2x2. Batalla mixta. Falten dones”. Ester Angelats, dinamitzadora de joventut de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, recorda que va haver d'afegir als cartells promocionals del segon torneig de rap d'aquest municipi l'avís que no hi havia noies registrades. L'activitat, organitzada a petició de joves del poble, es va celebrar l'abril passat: finalment van participar-hi deu parelles, vint joves, però cap veu femenina. Entre el públic, un centenar d'adolescents, sí que hi havia nombroses noies.

Angelats diu que fa mesos que treballa amb una noia perquè superi la por i es presenti a la propera batalla. Opina que els impediments perquè les dones facin el salt a les trobades d'improvisació de rap es troben a la base, al carrer, que és on s'organitzen la majoria de duels: “La cultura del carrer té un domini masculí, i a elles els costa més participar-hi si estan envoltades només de nois. Una solució pot ser que primer guanyin confiança en un ambient més íntim, i així es formin grups de noies”.

Ari Casado té 18 anys i és de Castellar del Vallès. Va assistir a la final de Red Bull i mentre feia cua per entrar a l'estadi, explicava a EL PAÍS la seva experiència com a freestyler en reunions de barri. “Jo practico amb l’skate i era una mica el mateix, per ser dona et miren més i és incòmode”, diu Casado. Afegeix que en aquesta modalitat del rap “és important saber llançar beef [versos que ataquin el contrincant], i a les dones potser ens costa més ofendre”.

Míriam Calomarde és de Barcelona, té 24 anys i va arribar al freestyle per un amic, Lucas Tornos. Calomarde també opina que el freestyle té una agressivitat molt masculina: “No dic que les noies no puguin ser agressives, però en aquestes baralles elles s'exposen a una agressivitat que segueix rols de gènere”. Torns creu que cal incentivar “la integració de les noies” al món del freestyle i Angelats és partidària d'incloure en les baralles de rap normes que penalitzin versos masclistes.

Enrique Rico, un conegut freestyler que va començar el 2009 a Badalona organitzant competicions amb amics del barri, creu que el dèficit de dones només es corregirà quan s'animin entre elles: “Com no veuen altres dones, es tallen. Ha d'haver-hi alguna cosa que trenqui el gel”.