“La casa ha volat. Gira i fem un pla”

La cèl·lula terrorista de Ripoll pretenia cometre un gran atemptat, amb bombes, el 20 d'agost de 2017. Potser al Camp Nou, durant el partit entre el Barça i el Betis. Potser a la Sagrada Família. O durant la festa “Xurros amb xocolata” de la sala Apolo. Un temple cristià, un temple del futbol i un temple de l'oci gai. Els objectius mai van estar del tot definits, però sí la data. A les 23.18 hores del 16 d'agost, no obstant això, els plans van saltar pels aires. L'explosió a la casa d'Alcanar (Montsià) va acabar amb la vida del “cervell” dels atacs, l'imam Abdelbaki Es Satty, i va obligar els nois a improvisar. Així va néixer el 17-A.

Mohamed Hichamy, un dels terroristes, gravava les converses que mantenia amb la cèl·lula mitjançant l’aplicació Call Recorder. Els Mossos han reconstruït així els diàlegs dels joves el dia 17 d'agost, després de conèixer el desastre d'Alcanar, on emmagatzemaven els explosius. El sumari que instrueix l'Audiència Nacional mostra com, en poques hores, van planejar l'alternativa.

A les 15 hores, Hichamy és amb Younes Abouyaaqoub. Reben la trucada del germà d'aquest, l'Houssaine, que està reunit amb la resta de la cèl·lula. “Soc amb els nois ara. Anem al riu”, diu abans d'explicar-li l'incident d'Alcanar, del qual Hichamy no té notícia. “Tu? Saps que la casa ha volat?”, “No, no ho sé”. “Doncs que sàpigues que la casa ha volat. Gira i vine perquè fem un pla”.

Discuteixen. No és clar quin ha de ser el pas següent.

—“Estem lluny per arribar fins allà, mireu de reunir-vos els quatre i penseu què fer”, diu Hichamy

—“Què farem? No sabem què fer”, replica l'Houssaine.

—“Bé, agafeu els cotxes i moveu-vos per la carretera i penseu què fareu (...) Entreu a l'AP-7 i si veieu alguna cosa entreu jo què sé, el més important és que us mogueu”.

La segona trucada es produeix a les 15.51. L'Houssaine informa Hichamy que estan sortint de Ripoll. Hichamy els demana que “accelerin una mica” i el recullin a l'AP-7, principal artèria viària de Catalunya. Els Mossos aclareixen que, poc abans, el terrorista ha tingut un accident en aquesta via a l'altura de Cambrils. Quan el conductor de l'altre vehicle li va dir que trucaria a la policia, Hichamy “va saltar la tanca i se’n va anar per un camí”.

Younes va aparèixer a La Rambla dues hores després de conèixer la mort de l'imam

La detallada cronologia policial ajuda a posar en context els fets del 17-A. Al migdia, abans de les frenètiques trucades, Younes i Hichamy acudeixen amb una furgoneta a Parets del Vallès per llogar un altre vehicle per a quatre dies. Seguien el pla inicial: fer servir les furgonetes “per ficar l'explosiu TATP [conegut com “mare de Satanàs”] amb bombones de butà per fer créixer la intensitat de la deflagració”, recull un informe.

Cadascun al volant d'una furgoneta, circulen cap al sud. “La seva destinació era l'immoble operatiu d'Alcanar”, diuen els Mossos. Encara no coneixen les tràgiques notícies sobre la mort del seu mentor. Abans de les 14 hores franquegen el peatge de Martorell. Entre la primera i la segona trucada gravades amb Call Recorder, Younes i Hichamy se separen: el primer circula ja cap a Barcelona —es convertirà en l'autor de l'atropellament de la Rambla, que va acabar amb la vida de 14 persones— i el segon, cap a Cambrils. Des d'allà rep la segona trucada en la qual demana que el recullin.

Reunits a Cambrils, Hichamy i quatre terroristes més —el seu germà Omar, Houssaine Abouyaaqoub, Said Aalla i Moussa Oukabir— circulen a bord d'un Audi A3. En paral·lel, a les 16.50 hores el Younes irromp a la Rambla. Hores més tard, els cinc de l'Audi A3 són gravats en una gasolinera. Ja coneixen la matança. I decideixen continuar endavant seguint les directrius d'Estat Islàmic, que commina els seus a tenir a punt “un atac alternatiu”.

L'atemptat “alternatiu” va copiar els de Niça, Berlín o Londres

Sobre les 22 hores, compren ganivets, una destral i articles per fabricar armilles explosives falses en un basar xinès. Van a una masia deserta a Riudecanyes i cremen la seva documentació personal en un ritual conegut com “camí sense tornada”. A la 1.00 irrompen amb l'Audi A3 al passeig marítim de Cambrils, atropellen mortalment una dona i són finalment abatuts pels Mossos. Porten un mocador vermell al coll, com els atacants de la sala Bataclan de París, en homenatge a Abu Dujana, coetani de Mahoma i conegut com “el guerrer del mocador vermell”. Els han fet a la masia amb estrips d'una samarreta Tommy Hilfiger.

Diuen els Mossos que la geografia del 17-A és “aleatòria”, però no així l'operativa. L'atac de Barcelona “va ser un calc dels que van tenir lloc a Niça o Berlín”, mentre que el de Cambrils “va imitar en la seva integritat” el que va haver-hi, amb prou feines dos mesos abans, a Londres.