Rosalía fa ballar la biblioteca de Nou Barris

“Esto es pa' que cojas una buena lectura. / Novelas de amor y de aventura. / Con cultura. / De filosofía y de costura. Con cultura”. Dos bibliotecaris amb gorres d'aviació, amb els galons de pilot al pit, escanegen llibres de préstec mentre canten rimes al so del hit de Rosalía Con altura. Vuit professionals de la Biblioteca de Nou Barris han creat un videoclip fent una versió de Con altura per promocionar l'ús del centre durant les setmanes d'agost. Anna Cabré, la directora de la biblioteca, admet que l'ha sorprès com s'ha arribat a viralitzar el vídeo, sobretot a Twitter, tot just l'endemà d'haver-se fet públic.

Els bibliotecaris rapegen i ballen imitant els moviments i l'estil de la Rosalía. “Somos una biblio de primera. / Premios Planeta y pilates, / y si es mentira que nos maten”, canta una de les treballadores del centre, mentre la resta improvisa uns passos del flamenc trap de la cantant. La biblioteca de Nou Barris ha destacat per la seva creativitat en accions per difondre a les xarxes socials les activitats del centre. Durant el darrer carnestoltes, per exemple, la biblioteca va difondre una imatge del seu personal disfressat dels protagonistes de La naranja mecánica, coincidint amb una exposició que es feia al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) sobre el director de la pel·lícula, Stanley Kubrick.

“Això de la Rosalía, en un primer moment ens ho vam plantejar sobretot per a l'Instagram, per al públic més jove”, diu Cabré, La directora de la biblioteca afegeix que només un 15% dels usuaris són de la franja entre els 15 i els 24 anys. Una altra finalitat del vídeo és informar els veïns de Nou Barris que “encara que a l'agost tanquin la resta de biblioteques del districte, la nostra roman oberta”.