La Inspecció de Treball a Barcelona ha donat la raó a una demanda interposada pel sindicat Comissions Obreres (CCOO) i ha enviat dos requeriments a l'empresa de menjar ràpid Burger King perquè rectifiqui la normativa de vestimenta dels seus treballadors. Segons aquesta normativa, els homes s'han d'afaitar la barba i portar corbata, mentre que les dones han de portar un llaç. El primer expedient que ha obert Treball obliga Burger King a permetre que els seus empleats portin barba, bigoti o perilla si volen, amb l'objectiu de "preservar el dret a la pròpia imatge". El segon expedient obliga a rectificar la normativa perquè no hi hagi discriminació per raó de sexe.

La normativa interna de Burger King, segons certifica la Inspecció de Treball, és clara en les obligacions dels empleats: "Els homes han d'estar sempre ben afaitats. No està permès l'ús de bigoti, barba o perilla, per motius d'higiene alimentària". Més endavant, la norma prescriu l'uniforme: "Es compondrà, en el cas de les noies, de llaç, i en el cas dels nois, de corbata". El sindicat CCOO havia demanat a l'empresa que rectifiqués la normativa. Davant de la seva negativa, va acudir al febrer d'aquest any a la Inspecció de Treball. Al juny, el sindicat va tornar a preguntar si s'havia canviat la normativa, i l'empresa va respondre, com consta en la inspecció, que no ho havia fet.

Treball considera que, en el cas de l'obligació dels homes d'anar afaitats, es vulnera el dret a la pròpia imatge, recollit a la Constitució. "No sembla justificada simplement al·ludint a raons d'higiene alimentària", destaca la Inspecció, que més endavant afegeix: "La higiene alimentària s'aconsegueix amb la mateixa eficàcia mitjançant altres mesures més moderades i no lesives de drets fonamentals com pot ser l'obligatorietat de l'ús de barbiller o similar per als treballadors amb barba, bigoti o perilla".

En relació amb l'uniforme diferenciat entre homes i dones, l'inspector es pregunta per què una dona no pot portar una corbata o un home un llaç. "[Aquesta pràctica empresarial] no té justificació objectiva i resulta contrària al principi de no discriminació per raó de sexe", conclou la Inspecció, que afegeix que aquest uniforme diferenciat "vulnera el dret de les treballadores a no ser discriminades per raó de sexe", fent referència a l'article 14 de la Constitució.

La resolució de la Inspecció obre ara un procediment sancionador i obliga l'empresa a rectificar la normativa, encara que pot reclamar. El sindicat, que ha considerat molt positiva la resolució de l'ens, espera que l'empresa rectifiqui ara la seva política de vestimenta i que les conclusions de la Inspecció de Treball es puguin extrapolar a altres empreses del sector de l'hostaleria que estableixen condicions similars.