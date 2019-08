De vacances sense mòbil a la Costa Brava

Cuidar el cos i la ment. Aquest podria ser l'epígraf de les noves vacances. Perquè fer el turista, estirat en una platja, amb una cervesa a la mà, representa per a molts una manera de descansar que ja és del segle passat. Ara, els nous viatgers volen cuidar-se, i trobar durant els períodes vacacionals el que no es poden assegurar en les llargues setmanes laborals. Així que ofertes com la meditació i el ioga enmig de la natura, els retirs sense aparells tecnològics ni connexió a internet, els banys de bosc, els concerts al mar o la importància de la cuina saludable es multipliquen en hotels i cases rurals, que obren les portes al benestar com a nou motor del turisme. A la Costa Brava i a l'interior de Girona tot plegat està en auge, fins al punt que s'ha creat el primer postgrau de Turisme i Espiritualitat a la Universitat de Girona.

Edgar Tarrés és una de les persones que hi ha al darrere del moviment del turisme de benestar a Girona. A través de la seva empresa, Mindfulkit, ofereix diferents experiències per cuidar-se, algunes en coordinació amb hotels i cases rurals de la zona. També és el responsable del primer postgrau de Turisme i Espiritualitat que impartirà la Universitat de Girona el curs que ve, per promoure la formació en aquestes àrees. “No es tracta d'una moda, sinó d'una necessitat. Tothom va estressat, per la feina, la família, la societat, i la gent busca solucions”.

Les experiències tenen molt a veure amb el mindfulness, la pràctica de posar plena consciència en el present. Per exemple, ofereix gaudir d'un concert de connexió amb el mar, en una menorquina que surt del port de Roses. L'experiència passa per un bany sota els penya-segats contemplant la posta de sol, un sopar senzill de pa amb tomàquet, embotits i productes de la zona i un concert amb cants harmònics, bols tibetans, gongs i didjeridú. (Propers dies: 1, 2, 9, 15, 16, 17, 23, 24 i 31 d'agost).

ampliar foto Una de les sessions de 'mindfulness' a la platja, a Roses, que proposa l'empresa Mindfulkit. Edgar Tarrés

Una altra de les experiències de Mindfulkit és veure sortir el sol al Parc Natural del Cap de Creus, on s'arriba fent senderisme abans de lliurar-se a una sessió de meditació, a la punta Falconera, un dels racons més espirituals, apartat de qualsevol interrupció. (Properes dates: 7, 10, 14, 18, 25 i 31 d'agost). A més, les sessions de meditació també es fan al capvespre a la platja dels Palangrers, a Roses, una activitat de promoció turística realitzada en col·laboració amb l'Ajuntament del municipi. (Properes dates: 8 i 22 d'agost).

Un dels boscos de Girona on l'associació Sèlvans organitza els banys. Sèlvans

Els banys de bosc són una altra de les iniciatives sanadores que estan en voga. L'associació Sèlvans promou aquest tipus d'activitats, de connexió amb la natura i amb un mateix. Actualment, ja treballen en set boscos de Girona. Es tracta d'un passeig terapèutic dins del bosc, d'entre dues i tres hores, amb un guia i en grups reduïts d'un màxim de 14 persones. Silenci, natura, connexió i presència plena són les premisses d'aquesta experiència.

Per a una estada completa de benestar, a Girona hi ha la casa de turisme rural Can Felicià, al municipi de Beuda, a la Garrotxa. És un projecte que promou una manera de viure més sostenible i organitza retirs en grup de connexió amb un mateix i l'entorn. Ioga, musicoteràpia, dansa, expressió corporal i teràpies naturals formen part de la carta, que es pot modelar a mida dels hostes. A més, fan recessos més especialitzats relacionats amb la criança, la salut o l'esport. A la Bruguera de Púbol, al municipi empordanès de Púbol, també ofereixen retirs per cuidar-se, amb sessions de ioga, dansateràpia o mindfulness.

Una de les habitacions de l'Arkhé Hotel Boutique de Pals.

Seguint aquesta línia han sorgit restaurants i hotels que no només es preocupen d'omplir l'estómac, sinó que ofereixen experiències que van més enllà. L'Arkhé Hotel Boutique de Pals és un allotjament petit i familiar on tenen cura de cada detall. I aquí no hi ha res més important que menjar bé. Així que els esmorzars són nutritius, amb ingredients de proximitat, ecològics i saludables. La seva propietària, Marta Romaní, que és nutricionista, ensenya les seves receptes equilibrades, nutritives i delicioses en els seus tallers de cuina. I a Begur, Sa Garrofa és un restaurant de productes de proximitat i ecològics, amb oferta flexitariana i vegana, en un entorn natural on hi ha hort i un multiespai on ofereixen sessions de ioga o meditació. A més, tenen una botiga amb productes ecològics i un espai per a concerts.