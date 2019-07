Sindicats i treballadors de Justícia atribueixen els problemes de la calor que estan patint durant les últimes setmanes a la falta d'inversió de la Generalitat. Aquest dimecres es va suspendre la declaració de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en el marc d'investigació del cas Mercuri, per les altes temperatures de la sala i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha registrat al juny i juliol incidències similars en els jutjats de Girona i Gavà. Els problemes amb la calor s'uneixen a les inundacions dels jutjats de Rubí de la setmana passada, i les incidències del mes de març a Martorell quan el Consell General del Poder Judicial va tancar dos jutjats pel mal estat dels edificis. El Departament de Justícia explica que estan fent tot el possible per solucionar-ho i al·lega que són problemes puntuals en cinc dels 100 edificis que gestiona i que han coincidit amb l'onada de calor.

“Per a l'onada de calor d'aquests mesos, ens van portar cinc ventiladors per a 21 jutjats. Cada any passa, i és indubtable que alguna cosa està fallant. Jo convido la consellera a passar un dia pels jutjats”, assenyala Gloria Pérez, jutge degana de Sabadell. El Col·legi d'Advocats de Sabadell va demanar el dijous la dimissió de la consellera de Justícia, Ester Capella.

Pérez, jutgessa degana des del 2016, explica que els problemes amb la climatització es repeteixen cada any. “El 2017, ja vam tenir un tancament, en aquell moment el primer d'Espanya, després que Inspecció de Treball digués que no podíem treballar en aquestes condicions”. Aquell estiu, afegeix, es van enviar 40 ventiladors, però passada l'onada de calor els van haver de retornar, així que alguns treballadors han portat els seus.

Durant aquestes setmanes en les quals s'han succeït les denúncies, diversos treballadors han tingut marejos i la mateixa degana relata que va patir un cop de calor. Els jutjats de Sabadell tenen 480 treballadors entre funcionaris, jutges i fiscals, als quals cal sumar els centenars de ciutadans que cada dia hi acudeixen. “És com un microones, en algunes sales no hi ha finestres de climatització i arribem fins als 34 graus. Jo fa diverses setmanes que dispenso l'ús de la toga. Malgrat que es perd la solemnitat que ha de tenir un judici, em veig obligada a fer-ho per les temperatures de la sala”, lamenta Pérez.

Aquests episodis de calor entorpeixen i limiten el funcionament de l'administració de Justícia. El tancament de les sales és l'última de les mesures extraordinàries previstes. Segons el protocol aprovat el 2 de juliol, quan la temperatura supera els 27 graus la jornada s'ha de reduir entre les 9.00 i les 14.00, i establir pauses de 15 minuts cada dues hores. I quan la temperatura arriba als 30 graus, es limitarà la jornada dels treballadors a dues hores i mitja, repartint els torns al llarg del matí. El tancament només s'aplica quan les temperatures superin els 33, i només als espais que arribin a aquesta temperatura.

María Reyes Salazar, delegada de prevenció de riscos laborals del Sindicat de Treballadors d'Administració de Justícia de Catalunya (STAJ), atribueix aquests problemes a una falta de manteniment de les instal·lacions. Salazar destaca que són els edificis antics els que estan tenint més problemes, recordant el cas de Martorell, en què els jutjats estan situats a la planta baixa d'uns habitatges i van arribar a tenir goteres i despreniments del sostre. “És clar que hi ha una falta d'inversió que porta a una deterioració de les instal·lacions. Des de finals de juny, la feina en molts jutjats ha estat molt dura”, assenyala.