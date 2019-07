Barcelona en comú apuja un 40% el sou a Colau i un 27% als edils

Barcelona en comú ha aprovat sumar un complement al sou de 2.200 euros mensuals nets que perceben els seus regidors d'acord al Codi Ètic del partit. L'organització entén que estar en primera línia del govern comporta una sobrecàrrega de treball que perjudica la conciliació. L'alcaldessa rebrà 900 euros més al mes, un augment del 40%. Els regidors, 600 euros (27% més); i els comissionats, 300 (13%). Els complements no modifiquen el Codi Ètic, assenyala el partit, sinó que són una mesura pal·liativa per compensar les llargues jornades de treball que comporta representar el govern.

Durant el passat mandat, tots els càrrecs (l'alcaldessa, la resta de regidors, els comissionats del partit o els assessors) cobraven els 2.200 euros al mes que fixa el Codi Ètic. Els salaris oficials els estipula l'Ajuntament —el de l'alcaldessa, per exemple, és de 100.000 euros— però lliuraven la diferència a un fons social del partit i aquest el donava, a través d'un concurs, a organitzacions de la ciutat.

Però, a la vista de les llargues jornades, sobretot els regidors i els comissionats, van alertar que 2.200 euros no compensaven una dedicació de moltes hores diàries de treball fora de casa. Que, a més, els empenyia a contractar cangurs i ajuda a casa, o a menjar cada dia de menú, sense temps si més no per preparar un tupper. “Portes un ritme de vida i de despeses que no assumeixes perquè vols. Has de comprar roba més formal, el 80-90% dels dinars són de feina i no tens temps per estar a casa i cuinar, et veus obligat a demanar ajuda a casa amb cangurs o la neteja”, explicava fa mesos un alt càrrec.

La necessitat d'apujar sous era un clam entre els afectats abans de les eleccions. Però l'organització va entendre que no era el moment d'abordar-ho. Passats els comicis i de nou al Govern, Barcelona en comú ha optat per no tocar el Codi Ètic i introduir per als càrrecs que exerceixen la representació les tres modalitats de “complement per responsabilitat de govern i cures”.

L'organització, explica el portaveu del partit, Enric Bàrcena, va fer una “diagnosi de gènere”, en la qual va constatar “incompliments flagrants en matèria de conciliació, amb jornades eternes, una sobrecàrrega de treball que impactava en la vida quotidiana”. En paral·lel, la Comissió de Seguiment del Codi Ètic va assenyalar “que es desatenien els punts sobre conciliació”, apunta. Concretament, el que afirma que “Barcelona en comú es compromet a facilitar la conciliació de la vida personal i política a totes les persones que ocupin càrrecs públics de representació”.

Plus només per a electes i comissionats El complement mensual que ha aprovat Barcelona en comú es restringeix als membres que representen al govern: l'alcaldessa, els regidors i els comissionats. La resta de càrrecs que estan sotmesos al Codi Ètic, com els assessors, personal eventual dels gabinets dels regidors, tècnics de districte o els empleats del partit seguiran tenint el topall salarial dels 2.200 euros mensuals nets que fixa el Codi Ètic. No obstant això, els que tenen fills menors a càrrec, sí tindran dret —ho va decidir Barcelona en comú el 2017— a una ajuda de mensual de 150 euros.

El portaveu insisteix que el partit no ha modificat els salaris del Codi Ètic, sinó que ha afegit un complement només als representants del govern. I argumenta que aquests plusos no s'haurien aplicat a l'alcaldessa, als regidors i als comissionats si no haguessin repetit al Govern i l'equip de Colau s'hagués quedat en l'oposició.

De fet, assenyala Bàrcena, la limitació salarial és només un apartat del Codi Ètic de la formació, que aborda molts altres aspectes, com les agendes públiques, l'obligatorietat de declarar ingressos i patrimoni, la renúncia a crèdits bancaris per part del partit, la despesa electoral, la no acceptació de regals, l'acumulació de càrrecs o la limitació de mandats.

La decisió d'aprovar els complements la va prendre fa uns dies la Coordinadora del partit, un organisme de direcció de segon nivell (el primer és la direcció executiva) format per unes 40 persones entre les quals hi ha la citada direcció, activistes, representants dels districtes, els eixos temàtics i el grup municipal.

En el mandat passat, la limitació salarial del Codi Ètic va dificultar fins i tot fitxar càrrecs de gerència o assessors, que entenien que per la seva responsabilitat els corresponia més salari. I Barcelona en comú va acabar fent excepcions. No amb càrrecs polítics, però sí amb els que van entendre que pertanyien a l'estructura executiva, com alguns gerents.

Per exemple, van quedar exempts de la limitació salarial perfils com el de Jordi Martí, que va exercir de gerent municipal; el seu salari brut anual era de 98.800 euros, segons el portal de transparència. En integrar-se abans de les eleccions en la llista electoral i ser regidor, els seus ingressos es van reduir dràsticament fins al salari ètic, que ara veurà augmentat amb el complement de 600 euros.

En el cas dels 12 comissionats del mandat passat, només dos es van aplicar el salari ètic, els dos vinculats al partit, Gemma Tarafa i Álvaro Porro. Els altres deu cobraven entre un màxim de 95.000 euros anuals —cas de l'ex comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens— i un mínim de 34.000.