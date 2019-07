David Fernàndez deixa el Consell de Transparència de Barcelona per “motius polítics”

L'exdiputat de la CUP, David Fernàndez, ha comunicat la seva baixa com a membre del Consell Assessor de Transparència de l'Ajuntament de Barcelona per "motius polítics", segons asseguren des del Consistori. Fernàndez se suma així a la llarga llista de membres d'aquest organisme que han deixat el càrrec des que va ser creat en l'anterior mandat d'Ada Colau.

Quan Colau va arribar a l'alcaldia va decidir crear el Consell Assessor de Transparència com a espai per dissenyar una nova política de transparència i de lluita contra la corrupció que volien impulsar els comuns, segons ha avançat el diari Ara. Des de la seva creació, l'organisme ha tingut membres reconeguts, com l'exregidora de Ciutat Vella Itziar González, l'activista Simona Levi, el filòsof Josep Ramoneda o l'exdiputada del PSC Laia Bonet.

Tots ells van deixar el consell per incompatibilitat amb nous càrrecs que han assumit durant aquest temps, com va ser el cas de González o Bonet, o per altres qüestions. Així, Levi va considerar que quan es va crear la bústia ètica era el moment de deixar l'àmbit institucional i continuar en l'activisme, expliquen fonts municipals. Ramoneda va assegurar que la seva agenda li impedia dedicar-se a l'organisme. En el cas de David Fernàndez, "ha pres la decisió per motius polítics", apunta un portaveu de l'Ajuntament.

L'Ajuntament admet que l'activitat d'aquest consell "ha baixat molt", ja que els instruments de transparència "ja estan en funcionament". A més, les seves funcions d'assessorament "han estat absorbides pel Comitè d'Ètica, un organisme creat recentment que s'encarrega de fer complir el codi de conducta de l'Ajuntament.