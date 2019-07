Quatre esportistes amb discapacitat intel·lectual llegiran el pregó de Gràcia

Quatre jugadores de bàsquet amb discapacitat intel·lectual de l'equip olímpic femení ACIDH-Lluïsos seran les pregoneres de la Festa Major de Gràcia. Les festes d'aquest any, entre el 14 i el 21 d'agost, comptaran amb 24 carrers decorats, tres més que l'any passat. La inclusivitat de les persones amb discapacitat, la sostenibilitat i la lluita contra el masclisme seran els puntals de les festes d'aquesta edició, segons l'organització de la cita.

Les baloncestistes Cristina Pandis, Xènia Galtés, Paola Manjón i Noèlia Bautista seran les encarregades de donar el crit: “Visca Gràcia i Visca la Festa Major” el proper 14 d'agost. Les quatre medallistes dels Special Olympics inauguraran unes festes que, segons els responsables, seran “inclusives, sostenibles i antimasclistes”.

Abans del pregó, aquesta edició estrenarà un cercavila que sortirà a les 17.30 de la Fundació Festa Major de Gràcia amb les figures dels gegants, l'Àguila i les autoritats fins a la plaça del Sol, on es reunirà amb els músics de la resta de grups per arribar junts a la plaça de la Vila.

El regidor del districte, Eloi Badia, ha anunciat aquest dimecres que el programa de festejos comptarà amb més de 900 activitats per a tots els públics com a espectacles musicals, contacuentes, tallers de ball i números de màgia i teatre. Aquest any participaran a la festa tots els carrers que ho van fer el 2018 i se'ls afegiran el de Lluís Vives, la plaça del Nord i el carrer Lluís Antúnez amb la placeta de Sant Miquel. “Es tracta de la participació més alta des del 2001, estem molt contents per l'alta implicació dels veïns”, va assenyalar Clara Carbonell, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia.

Segons van recalcar en roda de premsa tant Badia com Carbonell, l'edició d'aquest any prestarà especial atenció a la inclusivitat i per primera vegada s'atorgarà un premi al carrer més accessible. A més, s'organitzaran activitats com una batucada adaptada per a persones amb discapacitat auditiva. I s'hi inclouran visites amb audiodescripcions als carrers decorats.

Un altre dels puntals de la festa serà la sostenibilitat. La reutilització ja estarà present al cartell de les festes, una obra de Marina Sáez, protagonitzada per diversos personatges amb cos de productes reutilitzables com ampolles o paper de diari que acaben convertint-se en els materials amb els quals els veïns decoren els seus carrers.

Badia va destacar la implicació de l'organització amb la sostenibilitat i va anunciar que es repetirà la campanya de gots reutilitzables que es va implantar fa tres anys, i amb la qual segons l'organització es va evitar l'ús de 800.000 gots de plàstic el 2018, l'equivalent a uns 4.000 quilos d'aquest material.

El tercer pilar en el qual els organitzadors volen donar suport al programa d'aquesta edició serà la lluita contra el masclisme. Durant aquests dies s'instal·larà a la plaça de la Revolució un punt d'informació #BCNantimasclista sota el lema Només sí és sí, que substituirà a el No és no de les edicions anteriors. Aquest punt comptarà amb material amb les recomanacions necessàries d'actuació davant de casos de violència masclista. A més, una parella d'informadors itinerants visitaran els diferents espais de la festa.

En aquesta edició s'ha engegat una campanya de convivència que incidirà en el descans dels veïns, en el respecte als decorats i en la necessitat de no embrutar els carrers.