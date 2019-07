Cinc platges ideals per anar amb la canalla aquest estiu

Estiu, calor, vacances... refrescar-se a la platja sempre és un pla perfecte. Tot i això, per a les famílies amb fills pot ser tot un calvari trobar platges on hi hagi diversió però que, a la vegada, siguin segures per als més petits. Per això us proposem cinc platges ideals per poder anar en família i gaudir tranquil·lament del mar.

Platja de Tamarit

La platja de Tamarit, a Altafulla, està aïllada i envoltada per un paisatge natural, on destaca el castell de Tamarit. La sorra és fina i l'aigua, calmada i cristal·lina. A més, té poc pendent i, per tant, és poc profunda, de manera que els més petits s'hi poden banyar tranquil·lament. És fàcil aparcar-hi, té dutxes i punts de socorrisme. A més, hi ha xiringuitos a peu de platja on es pot descansar i fer un aperitiu mentre els nens fan castells a la sorra. Els amants de l'esport poden gaudir d'una infinitat d'activitats aquàtiques. A més, a deu minuts de la platja hi ha el Jungle Trek, el parc de tirolines més gran de la Costa Daurada, amb més de 40 tirolines i 90 activitats entre els arbres. S'hi pot fer pícnic i passar una estona divertida.

Platja de Carme Romaní

La trobem a Castelldefels, a pocs quilòmetres del centre de Barcelona. És una platja gran i de sorra fina, on es pot prendre el sol sense gaires aglomeracions de gent. Disposa de serveis bàsics, com dutxes, lavabos i lloc de socorrisme. També té una àmplia oferta de xiringuitos per agafar forces desprès de fer castells de sorra amb els nens. A més, es pot visitar la biblioteca que hi ha instal·lada des de l'1 de juliol fins al 30 d'agost, per gaudir d’una estona de lectura en família. També ofereixen tallers i narracions de contes.

Platja del Prat

Situada al Prat de Llobregat, és una platja llarga sense edificar, a causa de la proximitat amb l'aeroport. És un platja plana, de poca profunditat, i l'aigua acostuma a estar tranquil·la i sense onades. Té dutxes i lloc de socorrisme, a més de diversos aparcaments per no haver de caminar i carregar pales i galledes. Per als més atrevits, també hi ha una ruta d'uns cinc quilòmetres fins a la platja, on es pot arribar amb bicicleta fent una passejada en família. Però també us podeu aturar al mirador de l'aeroport del Prat per fer fotografies dels avions que s'enlairen i aterren. A més, ben a prop hi ha el Centre de Recuperació d'Animals Marins, on els nens poden observar tortugues marines en recuperació, i el Centre Municipal de Vela, on es poden practicar esports aquàtics. Hi ha diversos xiringuitos, com El Calamar, un clàssic de la platja del Prat, que ja fa 15 temporades que serveix unes tapes delicioses.

Platja Llarga de Pals

La platja Llarga de Pals és una de les platges més extenses de la Costa Brava. És de sorra fina i normalment no hi ha problema per trobar espai i plantar la tovallola a primera línia del mar, cosa que permet vigilar bé els nens. A més, ofereix la possibilitat de fer esports aquàtics com el pàdel surf o el windsurf. També té una gran varietat de restaurants i xiringuitos. Una altra opció és descansar i menjar en una àrea de pícnic que hi ha sota una pineda prop de la platja.

Platja Gran de l’Estartit

Una de les platges més conegudes de la Costa Brava. Un mar tranquil i sense onades, amb poca profunditat perquè els nens puguin nedar o jugar a l'aigua sense deixar de tocar el fons amb els peus. Els més inquiets poden escollir entre l'ampli ventall d'excursions que ofereixen algunes empreses per visitar les illes Medes, on tota la família podrà descobrir la fauna i la flora marina que habita a la zona. A més, hi ha molts càmpings per allotjar-se, on els petits poden fer amics i gaudir d'unes vacances inoblidables.