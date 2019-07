Apareixen les restes d’una vila romana a Badalona dedicada al vi

Las obres al solar d'una antiga fàbrica de Badalona han permès documentar una vila romana de 2.633 metres quadrats, situada als suburbis de l'antiga Baetulo. Segons ha informat l'Ajuntament badaloní aquest dimarts, es tracta d'un jaciment localitzat al terreny que ocupava l'antiga fàbrica tèxtil La Estrella, en el qual hi ha projectats 369 habitatges i una nova escola. Les obres podrien començar el 2021 en funció de com avancin els treballs arqueològics.

El director de la intervenció arqueològica, Iñaki Moreno, ha detallat que aquestes restes mostren "el moment en què la vila s'enriqueix, es monumentalitza i es converteix en potència econòmica gràcies a l'exportació de vi". L'arqueòloga del Museu de Badalona Clara Forn ha explicat que el descobriment mostra un “espai productiu” semblant al que actualment seria una masia, on “els amos no vivien directament, sinó que la controlaven, encara que poguessin tenir-hi una o dues habitacions”.

El conjunt el formen els espais on es trobaven les premses de vi, diferents tipus de dipòsits i les sitges on s'emmagatzemaven grans i on es macerava el vi.

Segons l'arqueòloga, un dels aspectes més destacats del jaciment és una inscripció de pedra amb el nom "Porcius" que han relacionat amb Marcus Porcius, un gran productor local lligat a la ciutat romana de Baetulo –antiga Badalona– que es dedicava a comerciar per tot l'imperi entre finals del segle I a. C. i inicis del segle I d. C.