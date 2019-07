El rector ‘Dumbledore’ de la UPC

L'escola Hogwarts de Màgia i Bruixeria s'ha traslladat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Alumnes amb túniques negres, una escombra travessant el campus de Terrassa i el rector Francesc Torres baixant unes escalinates vestit amb el clàssic outfit de l'emblemàtic director de Hogwarts, Albus Dumbledore. No queda res per a la imaginació, ni tan sols la banda sonora, on sonen els acords de la icònica saga. Així s'ha acomiadat Torres dels seus alumnes a les xarxes socials per celebrar el final de curs. Les seves actuacions al final del període lectiu ja són tot un clàssic a Twitter.

💥L'enginyeria, els ciències i l'arquitectura són la màgia blanca que transforma el món i millora els nostres vinyes.

A tots els aprenents de mag us desitjo un estiu ple de màgia! pic.twitter.com/wqy3iotftf — RectorUPC (@RectorUPC) 22 de juliol de 2019

"L'enginyeria, les ciències i l'arquitectura són la màgia blanca que transforma el món, la màgia que millora les nostres vides", apunta el rector en un vídeo de Twitter. Engalanat amb una túnica platejada de vellut i un barret a joc, Torres celebra l'esforç dels seus estudiants durant el curs i els insta a descansar fins al curs vinent. "Com a aprenents de mags, us heu esmerçat per dominar els llenguatges ocults de les ciències i la tecnologia. Aspireu a dominar els encanteris de la matemàtica, els viaranys de la informàtica, pocions, sortilegis i forces ocultes", afegeix mentre un dron sobrevola al seu voltant amb una gàbia buida.

Torres acaba el seu particular discurs en el moment que gairebé l'atropella una Sageta de Foc —l'escombra més veloç del mercat—-. "Ara és l'hora de desar els apunts plens de símbols i conjurs. Al setembre ens retrobarem per reprendre junts aquest viatge interminable, però apassionant, cap allà on ningú no ha estat mai. Us desitjo un estiu ple de màgia", conclou.

Les performances del rector s'han convertit en una hilarant tradició a les xarxes socials. El curs passat, Torres es va disfressar de Jedi —els bons de la Guerra de les Galàxies— per donar la benvinguda a l'estiu.