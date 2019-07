El “gran i vell” Mobile fitxa el Sónar per descobrir el seu costat creatiu

"El Mobile World Congress és gran i vell, molt tradicional: són majoria els homes de 50 anys i bastant aviat estaran tots morts", ha fet broma aquest divendres el conseller delegat de GSMA, John Hoffman. Ho ha fet en la seva primera visita al Sónar+D: "Normalment al juny soc a l'Àsia". Aquest any hi ha pogut anar perquè excepcionalment se celebra al juliol. El màxim responsable del MWC ha intervingut en el congrés de tecnologia i creativitat amb esperit trencador. Vestit amb un look informal, amb camisa de quadres de màniga curta, texans i vambes, ha anunciat el "matrimoni" entre el Mobile i el Sónar, que ja té un fill: Xside, esdeveniment que pretén descobrir les aplicacions més creatives de la tecnologia que es presenta al Mobile.

La trobada impulsada pel Mobile i el Sónar es farà durant els mateixos dies del congrés, del 24 al 26 de febrer del 2020, al recinte de Fira Barcelona a Montjuïc i serà una opció per als assistents fins a les onze de la nit. Hoffman ha continuat amb el seu to distès: "Molts assistents del Mobile són d'aquí i a la nit se'n van a casa amb la família, d'altres tenen sopars i després cites". Però, segons ell, una gran part dels 110.000 assistents no saben què fer els vespres. Música innovadora, instal·lacions d'art digital interactives i un programa de xerrades seran alguns dels eixos d'Xside, que mirarà cap al futur i "s'adreçarà a gent jove, la que ha de crear els nous unicorns [startups que acaben valent mil milions de dòlars]". L'objectiu és atraure 25.000 persones.

A banda de centrar-se en un públic més jove, Hoffman veu Xside com una eina per trencar la bretxa de gènere d'un esdeveniment empresarial "dominat per homes". El vídeo promocional contraposa imatges amb lemes que conviden a buscar interseccions, com entre la programació informàtica i el contingut i entre la connectivitat i el disseny. La idea és que, quan aquestes habilitats d'uneixen, es descobreixen nous horitzons. "Consistirà a divertir-se, fer contactes, ser casual i crear una cosa millor del que hem trobat", resumeix el CEO de GSMA.

"Soc arquitecte de formació i al disseny i a la creativitat els tinc molta estima", ha continuat el líder de la GSMA. "Submergeix-te, explora i evoluciona" és el lema del nou festival, al qual es podrà accedir parcialment amb algunes de les entrades del Mobile. La de nit s'haurà de pagar a part —menys el dijous— i valdrà "pocs centenars d'euros", ha detallat Hoffman. "Normalment la gent que vol treballar amb nosaltres demana un 90% i ofereix un 10%. Aquest serà un matrimoni de 50 i 50%", ha afegit, en referència a una col·laboració amb "els millors de la classe".

Tot va començar fa tot just un any, en un dinar entre Hoffman i una amiga seva, tecnòloga, de Barcelona, que va tenir la idea de presentar-li els impulsors del Sónar. Van quedar per dinar i es van entendre de seguida: "El vi sempre ajuda en un dinar de feina". Inicialment van plantejar Xside per al 2019, però finalment ho van ajornar per començar més tard amb un programa més treballat. El nou festival també té el suport i compartirà recinte amb 4 Years From Now, l'espai del Mobile dedicat a les startups i que ja disposa d'una "demografia més jove".

Encara no hi ha res tancat. "Us necessitem a vosaltres com a membres fundadors d'Xside", ha reclamat Hoffman al final del seu discurs. "Parleu amb nosaltres, amb els vostres clients, empleats i amics per veure què podem construir", ha expressat davant del públic del Sónar+D. Hoffman ha acabat demanant disculpes a en Gordon, el seu assessor. Li havia preparat un discurs per explicar què és la GSMA. Però quan esmorzava ha decidit que improvisaria perquè ha pensat que els assistents del Sónar+D ja coneixien el Mobile.