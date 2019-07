El Sónar supera la seva “pitjor crisi” però no descarta canviar de ciutat

El conflicte laboral entre Fira de Barcelona i els professionals que munten les estructures aèries dels espectacles, els anomenats riggers, ha estat "la pitjor crisi que ha viscut el Sónar en els seus 26 anys". Així ho han assegurat aquest dimarts en roda de premsa els tres fundadors del festival de música avançada després de conèixer la decisió del jutge, que ha permès que Fira continuï muntant l'esdeveniment amb dues empreses contractades per evitar que la vaga afecti el festival. Els organitzadors admeten que la incertesa sobre el festival, que comença dijous, ha afectat la venda d'entrades i han assegurat que s'han sentit "sols" durant el conflicte. Davant del "silenci de les administracions", han obert la porta a marxar de Barcelona si la crisi es repeteix: "No tenim cap ganes de donar la capitalitat a una altra ciutat, però hem fet tot el que hem pogut".

La sensació aquest dimarts a les instal·lacions de Fira de Barcelona a Montjuïc, on es farà el Sónar de Dia, era de malestar i enuig pel que es percep com una victòria agredolça. El festival se celebrarà amb normalitat, però aquesta edició estarà marcada per les dificultats de dur-la a terme. És el primer Sónar després que Advanced Music vengués el festival, l'any passat, al fons nord-americà Providence; és la primera vegada que el Sónar se celebra al juliol i no a finals de juny, un canvi de dates que no va agradar als organitzadors i que va ser propiciat pel calendari firal de Barcelona; i és la primera vegada que una vaga posa en risc la celebració del festival.

Els tres fundadors, acompanyats del director executiu d'Advanced Music, la promotora del festival, s'han desfogat després que quedés garantida la celebració de l'esdeveniment. "Ha estat un marrón molt gran, hem patit molt i no hauríem d'haver arribat a aquesta situació", ha dit el cofundador Sergio Caballero. "El silenci de les administracions sorprèn. És evident que en altres crisis que afectaven altres fires sí que han aparegut, i en aquest cas hem estat sols", ha afegit Ricard Robles. Davant d'aquesta passivitat de les administracions, i preguntats per si una altra ciutat oferia més estabilitat, els impulsors no han descartat la possibilitat de traslladar el festival a una altra ciutat si la crisi es repeteix: "Som d'aquí, i no tenim cap ganes de moure'ns, però a vegades et planteges si l'administració de la ciutat veu el que estem fent", ha dit Caballero.

El Sónar penjava d'un fil fins aquest dimarts al matí, quan el jutjat social número 27 de Barcelona ha decidit no acceptar les mesures cautelars que sol·licitaven els treballadors en vaga. Els riggers havien demandat Fira de Barcelona perquè consideraven que s'havia vulnerat el seu dret a vaga amb la contractació de dues noves empreses per assumir el muntatge del festival i evitar així l'impacte de la protesta. El jutge, en la seva resolució, insta les parts a trobar una solució legal "que permeti celebrar el festival sense atacar el dret de vaga", però considera que no pot prohibir el muntatge, atès que seria un perjudici per a la resta de treballadors del Sónar i per al mateix festival.

Els impulsors del Sónar han evitat donar xifres sobre la caiguda en la venda d'entrades, però han admès que el conflicte ha fet que es vengui menys els dies clau, els previs a la celebració del festival. "Treballarem de valent per revertir una situació que no ens ha afavorit. Però no estem parlant de 200 entrades, són xifres importants", ha afirmat Caballero.

El cofundador Enric Palau ha destacat que aquest espai té uns gestors i unes institucions implicades que haurien de "poder garantir que en el futur no torni a passar". Malgrat tot, ha afegit que el festival s'està muntant i que tot es desenvolupa amb normalitat, amb tot a punt per arrencar aquest dimecres el Sónar+D i el dijous el festival Sónar amb més de 140 concerts programats i a l'espera d'uns 100.000 assistents.