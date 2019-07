L’helicòpter nocturn del SEM efectua 177 serveis en el seu primer any

L'helicòpter nocturn del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya ha fet en el seu primer any 177 serveis, dels quals 86 casos (un 49%) han estat assistències i la resta, 91 casos (un 51%), trasllats entre hospitals. El Departament de Salut ha informat que amb l'engegada de l'helicòpter nocturn es vol garantir l'equitat en l'accés al sistema sanitari públic de tota la població, especialment la d'aquelles zones més allunyades dels hospitals que atenen els casos de més complexitat.

A més, es redueix el temps de trasllat entre hospitals, especialment en casos d'ictus, infart o politraumatisme, en què el temps de resposta és clau per a la supervivència i recuperació del pacient, i es millora la cobertura sanitària de les zones en què s'alliberen recursos terrestres que havien de fer els trasllats.

De les quatre bases aèries actuals del SEM, s'ha escollit la situada a l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), per ampliar el servei, ja que és la que ofereix més bona cobertura a tot el territori català i garanteix menys hores d'inoperativitat.

Aquest projecte es desenvolupa progressivament per fases, de les quals la primera ja s'ha aconseguit, amb els trasllats interhospitalaris, així com el suport a les unitats del territori, que s'apropen amb el pacient estabilitzat a l'heliport H24. Salut ha explicat que, en aquest moment, s'està en la fase de creació, desenvolupament i consolidació d'aquestes helisuperfícies H24, que s'hauran de pactar amb els ajuntaments.

Un helicòpter del SEM a punt d'enlairar-se.

Els heliports i helisuperfícies que estan certificats per al vol nocturn H24 són els dels hospitals de Vall d'Hebron i Sant Pau (Barcelona), Bellvitge (l'Hospitalet de Llobregat), Parc Taulí (Sabadell), Reus, la Cerdanya, Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat), Igualada (Anoia), Vielha (Vall d'Aran) i el Parc de Bombers de Lleida. Abans de finalitzar aquest any estaran a punt els heliports de l'Hospital Verge de la Cinta (Tortosa), de Tremp (Pallars Jussà) i Can Ruti (Badalona), segons les previsions de Salut.

Abans d'engegar-se el vol nocturn de l'helicòpter, el SEM donava resposta a les situacions amb pacients greus i crítics durant la nit amb les unitats de suport vital avançat terrestres.