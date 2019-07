Una línia vermella contra l’ampliació de l’aeroport de Barcelona

Des de divendres passat, activistes d’una quinzena d’organitzacions catalanes i espanyoles han participat en la conferència internacional de Stay Grounded, titulada ‘Decreixement de l’aviació’. Es tracta d’una xarxa que va néixer el 2016 a Viena, per posar en contacte els col·lectius ambientalistes que defensen la reducció dels vols per reduir la contaminació, i que ja té la seva ramificació a Barcelona, formada per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Ecologistes en Acció, Observatori Desc, ClimAcció, Rebel·lió o Extinció, Assemblea de Barris per a un Turisme sostenible, Gavà Mar Associació de Veïns o Families for Future Barcelona.

Magdalena Heuwieser és una de les fundadores de la xarxa. Va arribar divendres passat a Barcelona en tren, juntament amb altres companys. Explica que el col·lectiu defensa “13 mesures per aconseguir un sistema de transport just i reduir el trànsit aeri”. Entre elles, posar fi als mitjans de transport més contaminants i que afavoreixen el canvi climàtic; reduir el transport de mercaderies disminuint la demanda de béns que procedeixen de països llunyans i tenir com a objectiu la justícia climàtica. Si es fixen en l’aviació és perquè és un mitjà de transport molt contaminant i que es preveu que creixi fins a un 300% en els propers trenta anys.

No li agrada l’etiqueta “flygskam” (vergonya de volar), que s’ha popularitzat a Suècia per rebutjar anar en avió, perquè apel·la a la responsabilitat individual, i ella defensa que aquesta és una lluita col·lectiva, a la qual s’ha de fer front des de la política. Les dades indiquen que el 80% de la població no ha agafat mai un avió, però les conseqüències negatives de la contaminació aèria la pateix tothom. De fet, hi ha un 20% de la població que agafa avions i un 10% que ho fa amb una major freqüència.

Per això, algunes de les mesures que s’han treballat aquest cap de setmana són posar un impost al querosè i als voladors freqüents; reduir o limitar els vols de distàncies curtes, és a dir, d’uns 1.500 quilòmetres, que es poden fer amb altres mitjans de transport com el tren; canviar les polítiques de viatges d’empreses i institucions, per volar menys i apostar per les videoconferències o els trens; o posar límit al turisme de masses.

Si Stay Grounded ha escollit Barcelona per fer aquesta trobada és precisament perquè és una ciutat molt afectada pel turisme, on el 80% dels visitants arriben en avió. Té l’aeroport amb més activitat del Mediterrani i el setè d’Europa. A més, la capital catalana també té un percentatge molt elevat de creuers, un altres dels sistemes de transport que més contaminen. Precisament, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va proposar fa deu dies “posar límits” als creuers i al creixement de l’Aeroport per la situació d’emergència climàtica. Entre uns i altres, han obert la capsa dels trons.