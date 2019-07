Cinc bodegues que donen vida als barris

Bodega Massana

Fundada el 1930, la Bodega Massana és una de les més conegudes de la ciutat i una referència al barri d’Horta. Els esmorzars de forquilla, que es caracteritzen per la brasa els dissabtes, i els vermuts, amb les típiques anxoves de la casa, són la seva especialitat. El local, d’aire antic, està distribuït en dues sales i un pati interior. És ple de botes de fusta, en tenen 22 a la vista, les més grans de 400 litres, que reserven vins del Priorat, el Penedès, Batea, Gandesa i Aragó. També venen a granel el vi, vermut i altres licors. Carrer Horta, 1.

Bodega Casas

Bodega Casas. CARLES RIBAS

Al barri de Gràcia hi ha nou de les bodegues que figuren a la llista que l’Ajuntament vol protegir. Antoni Casas està al capdavant de la bodega Casas, amb el seu fill Oscar, i la seva mare, la Trini, de 84 anys, que encara tragina amunt i avall. L’any que ve aquest negoci celebrarà els 60 anys. Va començar com una botiga de vi a granel, però per petició dels veïns va anar sumant taules i es va convertir en una bodega de barri. Hi serveixen esmorzars amb una selecció d’embotits que inclou botifarra negra amb pistatxo o botifarra d’ou amb trompetes de la mort, i uns aperitius a còpia de tapes fredes, entre les quals destaquen les anxoves i els seitons, però també hi trobareu rodanxes de calamars, xipirons o escopinyes. Carrer Providència, 91.

Bodega Gol

En un dels centres de la gentrificació, Sant Antoni, i a l'arteria de moda d’aquest barri, el carrer Parlament, la bodega Gol és una supervivent. Així ho reconeix Josep Maria Gol, que ja està mig jubilat però segueix anant cada dia a treballar. El seu pare va obrir la bodega fa 75 anys i es caracteritza per servir esmorzars de forquilla i dinars, cuinats “en sèrio”, remarca, per defensar una manera de cuinar casolana, que agraeix una clientela fidel. “Gràcies a Déu vaig comprar el local fa anys, ara seria impossible fer-ho i mantenir-nos”, afirma, exclamant-se de com ha canviat el carrer en pocs anys. Carrer Parlament, 10.

Bodega Sopena

Situada al costat del Mercat del Clot, la bodega Sopena és centenària. La Pilar fa 40 anys que n’és la mestressa i explica que tot està com fa 100 anys, excepte algunes prestatgeries, que suporten molts dels productes que ja no es venen a granel com abans. Amb la porta que dona a un carrer de vianants, aquesta bodega dona molt de joc al barri. Grans, petits i vells hi van a comprar o a fer el vermut qualsevol dia de la setmana, només tanca diumenge a la tarda. “Estem molt arrelats al barri”, manté cofoia la Pilar. Carrer del Clot, 55.

Bodega Fermín

La Rosa Roig és la segona generació de la Bodega Fermín, un negoci familiar obert fa 50 anys al carrer Indústria. Hi serveixen esmorzars casolans, vermuts i dinars amb una varietat de torrades, tant calentes com fredes, i amb unes combinacions encertades. La clientela és del barri, però també hi treuen el cap alguns turistes o estrangers que viuen a Barcelona. Botes de fusta, taules de marbre i ferro i parets plenes recorden que és un bar amb història, que s'ha sabut anar actualitzant. Com a bodega, també s'hi poden comprar vins a granel. Carrer Indústria, 273.