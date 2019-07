Física i Matemàtiques, la carrera dels excel·lents

Ho ha tornat a fer. El doble grau en Física i Matemàtiques repeteix com a carrera amb la nota de tall més alta a Catalunya. L'itinerari, que només imparteixen la Universitat de Barcelona (UB) i l'Autònoma (UAB) ha tornat a encapçalar el rànquing, fixant el llistó en una nota de 13,4 a la UAB i un 13,3 a la UB. Avui divendres s'han publicat les notes de tall i gairebé 7 de cada 10 estudiants podran estudiar el que volien en primera opció.

Amb aquest, ja són nou els anys consecutius en què Física i Matemàtiques encapçala la llista. Però, per què aquestes notes tan altes? En què consisteix la carrera? Quin tipus d'estudiants la trien? La UAB va ser la primera que va impartir el doble grau. Ho va fer en el curs 2008-2009 amb una nota de tall de 6,09. Un any després el va estrenar la UB, amb un 7,82. Ràpidament, tots dos graus van escalar fins a les primeres posicions i la nota va créixer de manera imparable fins que va batre el seu rècord el 2017, amb un 13,310 a la UAB. El motiu principal va ser la selecta oferta de places: només 20 a cada universitat. La llei d'oferta-demanda —la UAB va rebre el darrer curs 260 sol·licituds per a aquesta vintena de places— fa que només hi puguin accedir els millors entre els millors. De fet, és la carrera que vol estudiar l'alumne que aquest any va obtenir la millor nota a la selectivitat, Eduard Garrabou, de Cervera.

En la tendència a l'alça de la nota també hi ha influït un interès creixent en aquests àmbits. “Les matemàtiques estan passant per un bon moment gràcies a l'era del big data i les necessitats d'emmagatzemar dades, una informació que després cal saber processar i interpretar. Així que la gent que sap resoldre problemes i veure què és important de tota aquesta informació va molt buscada per empreses de tots els camps”, apunta Xavier Bardina, director del Departament de Matemàtiques de la UAB.

Estudiar el doble grau és exigent, però ofereix molts avantatges als alumnes interessats en aquestes disciplines. “És molt habitual el dubte entre estudiar Matemàtiques o Física. Amb el doble grau no han d'escollir”, incideix Bardina. El més atractiu és que les universitats han dissenyat un itinerari a mida. “Ho tenen tot preparat, els horaris estan pensats per compatibilitzar els dos estudis. A més, no s'han de preocupar per les convalidacions”, afegeix el director de Matemàtiques de la UAB. “La gràcia és que en cinc anys tenen dos títols. El doble grau no és un títol en si, sinó que aconsegueixen graduar-se en Matemàtiques i en Física en cinc anys, només fent una assignatura més cada any. Si ho fessin per separat trigarien, almenys, sis anys i, a més, tindrien un recàrrec en el preu de la matrícula perquè es consideraria que cursen dues carreres”, explica Marta González, coordinadora d'estudis adjunta del grau de Física de la UAB.

Un altre avantatge són les sortides laborals, ja que els estudiants del doble grau opten a feines dels dos camps. “Si ja és estrany que un graduat en Física estigui a l'atur, més encara un del doble grau. El 2017, el 90% dels graduats tenien feina i la majoria en van trobar en menys de tres mesos després d'acabar els estudis”, assenyala Antoni Garcia, coordinador del doble grau a la UB.

El perfil d'estudiant acostuma a ser el d'un jove amb facilitat pels estudis, interessat en la física, l'astronomia o la computació. “Són alumnes que sempre s'han preguntat el perquè de les coses i quan tenen un dubte no el deixen estar. Són obstinats i investiguen el que passa i els agrada aprofundir en el funcionament de les coses”, subratlla Bardina.

Precisament, voler entendre el món que l'envolta és el que va portar Joan Bachs a escollir el doble grau, que finalitza aquest any. “Vaig pensar que la física m'hi ajudaria i les matemàtiques eren el llenguatge per entendre la natura”, explica. L'estudiant assegura que la carrera ha estat “exigent”, amb un “alt nivell”, però l'ha ajudat a saber planificar i a “espavilar-se en l'autoaprenentatge”. Com a inconvenient, Bachs lamenta els continus desplaçaments, ja que la Facultat de Matemàtiques de la UB es troba al centre de la ciutat, mentre que la de Física es troba a la zona alta de l'avinguda Diagonal. Una vegada graduat, vol cursar un màster en Astrofísica i espera ser professor universitari.

Les noies representen un terç del total d'alumnes, però a poc a poc van creixent en nombre. Laia Domingo acaba aquest any. En la seva promoció només eren quatre noies, però assegura que en cursos posteriors n'hi ha moltes més. Explica que el doble grau era la “passió de la seva vida”. “M'interessen les matemàtiques, la física i la cosmologia, així que era una carrera feta per a mi”. La jove valora especialment la bona organització del pla d'estudis, “especialment pel que fa als horaris i perquè es veu molta connexió entre la física i les matemàtiques”. El curs vinent té previst estudiar un màster en ciència de dades, una disciplina a la qual li agradaria dedicar-se. “Es tracta d'utilitzar models matemàtics per fer prediccions i, per exemple, millorar processos de producció”, aclareix.

Treballar amb models matemàtics per estudiar i resoldre problemes mediambientals és l'objectiu d'Iván Sánchez, que es va graduar el 2016 i que confessa que l'experiència ha estat “enriquidora”, malgrat els “moments de crisi”. “Et trobes amb un canvi radical en la manera d'explicar i treballar. Amb el doble grau adquireixes una visió molt diferent de les matemàtiques i la física. Esperava trobar-me amb molts càlculs, que n'hi ha, però eren molt més importants els conceptes i els raonaments lògics, aprendre a pensar. I això és justament el que més valoro d'aquests estudis: és un entrenament per saber raonar i per buscar-te la vida per resoldre els problemes que se't plantegen”, explica el jove per correu electrònic des del Brasil, on es troba fent una estada d'investigació a la Universitat de São Paulo, en el marc del doctorat en Matemàtiques de la UAB.

La influència de Sheldon

Els coordinadors del doble grau admeten que en l'èxit de la carrera també hi ha influït un altre factor més trivial: la sèrie de televisió Big Bang Theory, protagonitzada pel físic teòric Sheldon Cooper i el seu grup d'amics científics. “Molts estudiants senten passió per la sèrie i ha influït en la seva decisió d'estudiar el doble grau. Fa anys un dels guionistes va fer una xerrada a la facultat i va tenir un gran èxit. La sèrie ha estat un reclam i està bé perquè humanitza la figura del físic”, afirma Antoni Garcia.

Segons Marta González, la sèrie llança el missatge “puc fer física i puc ser una persona divertida”, cosa que ajuda a fer que aquests estudis tan difícils siguin més atractius. L'estudiant Joan Bachs coincideix que la producció televisiva ha ajudat a humanitzar la imatge que es té dels físics, però assegura que el perfil general dels estudiants dista del de la sèrie i que “hi ha vida social més enllà dels estudis”. “Un físic és un friqui amb orgull”, conclou Bachs.