Els volants i ‘airbags’ que arriben a Seat a vol de dron

Seat ha posat en marxa una prova pilot per rebre components per a la línia de producció a través de dron. Els ginys voladors transporten volants de cotxe i airbags des d'un centre logístic ubicat a dos quilòmetres de la planta de Martorell, de Grupo Sesé, a Abrera (Baix Llobregat). L'automobilística explica que, mentre que el temps per rebre components és de 90 minuts per carretera, pel cel es redueix a 15. No obstant això, la càrrega no és la mateixa. Un dron només pot portar un sol objecte, un màxim de cinc quilos i mig.

Segons informa Seat, la nova tecnologia és útil per a peticions puntuals que requereixin molta celeritat. La prova pilot durarà uns mesos i consistirà en uns tres vols diaris.

El primer viatge s'ha fet aquest dimecres, com a inici d'un projecte que s'ha dut a terme sota la supervisió de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). "El vol d'avui és la primera fase en la transformació de la cadena de subministrament en la indústria del automòbil", ha afirmat en una nota de premsa el vicepresident de Producció i Logística de Seat, Christian Vollmer, que ha fet referència a la sostenibilitat del projecte, ja que els drons son elèctrics.