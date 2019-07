Els sis tinents d’alcalde d’Ada Colau

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el socialista Jaume Collboni han presentat aquest dimecres el seu acord de govern a l'Ajuntament de Barcelona. El futur govern tindrà sis tinents d'alcalde, tres per a cada partit. Els comuns han cedit al PSC àrees de pes com la seguretat, que tindrà rang de tinença d'alcaldia, amb Albert Batlle al capdavant; i la promoció econòmica de la ciutat. Colau, tot i això, controlarà el pressupost de la ciutat i les àrees d'urbanisme, serveis socials, habitatge i cultura. Formalment, tant les bases de Barcelona en Comú com les del PSC han de ratificar l'acord en els propers dies.

Respecte a la qüestió nacional, en què Colau i Collboni tenen discrepàncies, el document de l'acord especifica que es tracta d'un "govern de Barcelona i per Barcelona" i que "no se subordinarà a cap altra lògica, criteri o institució". "Els dos partits que conformen el govern expressaran de manera autònoma les seves posicions respecte a l'àmbit nacional d'acord amb els seus propis posicionaments polítics i així s'expressarà en el cas que aquests assumptes arribin al plenari o a diversos òrgans de govern, garantint l'estabilitat i la solidesa de l'executiu i el respecte a la pluralitat de Barcelona", afirma l'acord.

Colau ha subratllat que "l'acord progressista és el més estable dels últims temps" i ha subratllat que les àrees "no seran compartiments estancs" d'un o altre partit, sinó que les responsabilitats seran compartides. L'alcaldessa ha assenyalat també que les prioritats són les qüestions socials, el canvi climàtic i el dret a l'habitatge i que s'enforteixin àrees com la seguretat o la cultura, que adquireixen rang de tinences d'alcaldia. Per la seva banda, Collboni ha assegurat que "l'agenda dels ciutadans serà l'agenda d'aquest govern", i ha promès "mà estesa" per arribar a grans acords amb l'oposició, la Generalitat i les entitats de la ciutat.

Colau i Collboni se saluden després de la presentació de l'acord. Albert Garcia

En el marc de la idea d'un govern compartit, la primera tinença d'alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda serà per a Jaume Collboni. La segona. d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, recaurà en Janet Sanz, que repeteix en aquestes responsabilitats. La tercera tinença, per a Laia Bonet (PSC), amb responsabilitat en l'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana. La tinença de Drets Socials la mantenen els comuns, amb Laura Pérez al capdavant. La cinquena tinença d'alcaldia serà la de Prevenció i Seguretat i recaurà en Albert Batlle (PSC). I, finalment, els comuns retenen les àrees de Cultura, Educació i Ciència, amb la sisena tinença d'alcaldia i Joan Subirats al capdavant.

Colau i Collboni ja van governar junts en el mandat passat. Un pacte que va durar tot just un any i mig i que va finalitzar quan les bases dels comuns van decidir trencar-lo pel suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Els equilibris de forces han canviat respecte a llavors: Colau tenia 11 regidors i Collboni només quatre. Ara, els comuns tenen 10 regidors i el PSC ha doblat la seva representació fins a vuit, per la qual cosa el seu pes al govern serà molt més alt.

I en el cas del poder territorial, els dos socis se l'han repartit a mitges, amb cinc dels deu districtes per a cada partit. Els comuns mantindran Ciutat Vella (el districte més pressionat pel turisme), l'Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia i Sant Andreu. Els socialistes capitanejaran Nou Barris (els que concentren les rendes més baixes de la ciutat), les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta- Guinardó i Sant Martí.