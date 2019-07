Cinc gaspatxos que valen la pena fora de casa

Taverna Can Roca

És un clàssic del barri de Sant Andreu. La Taverna Can Roca va canviar de mans sense variar l’essència: esmorzars de forquilla i cuina tradicional ben feta a mans d’Albet Oltra. Ell ha mantingut aquesta taverna centenària sense grans variacions i la continuïtat ha resultat un encert en un barri que encara se salva de la gentrificació. Al menú d’estiu, cada dia hi té un gaspatxo reinventat amb fruita vermella de temporada: cirera, síndria o maduixa. La base sempre és la mateixa, explica Oltra, all blanquejat, una mica de cogombre, una mica de ceba, una punteta de pebrot, sal, pebre, vinagre i oli. No li posa pa, així és apte per a tothom i més refrescant. També elabora un gaspatxo de meló, que porta tots els ingredients clàssics menys el tomàquet, que canvia per meló. A Can Roca, gaspatxos per a tots els gustos. Gran de Sant Andreu, 209, Barcelona.

El restaurant Xavier Pellicer.

Xavier Pellicer borda els vegetals i ha estat reconegut per segon any consecutiu com el millor restaurant de vegetals del món per la guia Top 100 Best vegetables restaurants. Així que és un bon lloc per confiar en el gaspatxo i, a més, el trobareu a la carta durant tot l’any. La seva proposta és un gaspatxo amb remolatxa, una arrel que es troba en qualsevol temporada, apunta el cuiner. Sempre acompanyen el gaspatxo amb una mica de fruita trossejada, que varia segons la l'època de l'any. Ara us el serviran amb trossets de cirera, però si hi aneu passat l’estiu és probable que l’acompanyament sigui raïm. La base de la seva recepta porta tomàquet, remolatxa, ceba de Figueres, vinagre de Xerès, oli d’oliva de la casa i, en lloc de posar-hi pa, hi afegeixen flocs de civada. Carrer Provença, 310, Barcelona.

El restaurant Barceloneta.

Al final del passeig de Borbó, una zona envaïda per la pitjor oferta gastronòmica per a turistes, sorgeix com la llum al final del túnel (amb alguna excepció) el restaurant Barceloneta. Cuina clàssica i amb bon producte. Un bon lloc per tastar els plats típics mediterranis i que tampoc falla quan la degustació és en grup. El seu gaspatxo també s’ha de tenir en compte. És un gaspatxo clàssic, fet amb tomàquets madurs, cogombre, pebrot vermell i ceba, i que, a més de pa, porta una mica d’ametlla torrada, i es condimenta amb comí. Se serveix acompanyat d’una picadeta de pebrot verd i vermell, cogombre, tomàquet i pa torrat. Carrer de l’Escar, 22, Moll dels Pescadors, Barcelona.



El restaurant El Filete Ruso.

El Filete Ruso és garantia de productes de qualitat i proximitat, per això són mereixedors del segell slow food. Com el seu nom indica, la seva joia són els filets russos, però també les hamburgueses, que les fan de tot tipus. A la carta d’estiu hi ha una novetat, el gaspatxo, que va molt bé com a entrant refrescant per equilibrar la mossegada de proteïnes animals marca de la casa. La seva recepta es basa en tomàquets ecològics madurs i inclou pebrot verd, cogombre, ceba i alls de forma generosa, tots procedents del Maresme. Si us fa mandra sortir, us el portaran a casa. Enric Granados, 95, Barcelona.

La terrasseta del Ménage à trois.

Al Ménage à trois presumeixen de tenir "una de les úniques terrasses de la ciutat comtal que ofereix un clima a agradable, gràcies a la brisa que hi circula als mesos d'estiu". Al costat de la plaça Vila de Madrid però aixoplugada de l'escandalós vaivé humà, aquesta terrasseta esdevé a l'estiu el millor escenari per gaudir d'un gaspatxo fresc i fet a la manera tradicional. És com el fan al Ménage à trois: oli d'oliva, tomàquet, cogombre, pebrot verd i vermell, una miqueta d'all i de ceba, un polsim de sal i un toc de vinagre de Xerès. "Amb carinyo i paciència, espessant-lo molt lleugerament amb pa, fins que trobo el punt que m'agrada, el que m'indica que agradarà a tothom", diu la cuinera. Acompanyat d'una picada de pebrots i ceba i de crostonets, podem dir que és el gaspatxo de tota la vida. Està al menú dels migdies i, en època calorosa, també com a primer. (El mateix comentari val també per al salmorejo.) C/ d'en Bot, 3, Barcelona.