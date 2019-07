Manuela Carmena serà la pregonera de les festes de la Mercè

Manuela Carmena serà la pregonera de les properes festes de la Mercè, que se celebraran del 20 al 24 de setembre a Barcelona. L'exalcaldessa de Madrid, amb qui Ada Colau sempre ha mostrat molt bona sintonia, serà l'encarregada de fer el tradicional discurs per obrir les festes populars de la capital catalana. Ha estat la mateixa Colau qui ho ha anunciat aquest dimarts al matí a través de les xarxes socials, agraint-li que hagi acceptat la petició de ser pregonera de les properes festes. "Amb tu Barcelona i Madrid s'han estimat i escoltat, i aquest llegat més que mai el volem reivindicar i cuidar", ha afirmat Colau.

El pregó se celebrarà el 20 de setembre al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, la sala més noble. Però aquest dimarts s'han conegut algunes altres de les novetats de les festes de la Mercè, entre les quals destaquen l'autora del cartell, que és Maria Corte (Barcelona, 1983), il·lustradora que va estudiar a l'Escola Massana de la ciutat, i ha signat dibuixos per a mitjans nacionals com La Vanguardia i diaris internacionals com The New York Times, The Wall Street Journal, The Times o Le Monde.

ampliar foto Cartell de la Mercè 2019, de Maria Corte.

A més, la ciutat convidada en la propera edició és la capital del Líban, Beirut, que pren el relleu a Lisboa, convidada el 2018. Durant els dies de festa, Barcelona acollirà una vintena d'espectacles, entre grups de música, dansa o art de carrer, procedents d'aquesta ciutat, que estaran repartits entre el passeig de Lluís Companys i la Ciutadella, el Castell de Montjuïc i la Llera del Besòs, sense oblidar l'avinguda de la Catedral, el moll de la Fusta i la plaça de Joan Coromines. A més, també hi haurà espai per al cinema, ja que la Filmoteca de Catalunya dedicarà un cicle a la cinematografia libanesa, amb una sèrie de pel·lícules que tracten de Beirut.