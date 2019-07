La Puta Suegra, les festes que triomfen entre els famosos

La Puta Suegra no sembla el nom més adequat per a una empresa d'organització d'esdeveniments que s'encarrega, entre d'altres, de muntar casaments. Però darrere d'aquest nom irreverent s'amaga un equip, amb base a Barcelona, que s'ha posicionat com una de les agències més cotitzades del sector. El seu objectiu consisteix a elevar la diversió i l'originalitat de la festa a la màxima potència i assegurar la privacitat dels qui l'encarreguen.

Encara que aquest sigui un dels seus punts forts, alguns dels esdeveniments que han organitzat han estat prou notoris perquè se sàpiga que el seu nom és al darrere dels enllaços de l'influencer Pelayo Díaz o el de Kimbal Musk, el germà d'Elon Musk, fundador de Tesla, que va celebrar el seu casament a finals de juny del 2018 al jaciment grecoromà d'Empúries. La seva popularitat ha anat en augment des que es va saber que ells també havien organitzat l'exòtica celebració de la boda de Sergio Ramos i Pilar Rubio on, a més del tradicional banquet, hi havia un petit parc d'atraccions, un drac volador, música en directe i diferents ambients per a tot tipus de sorpreses.

Un dels muntatges de La Puta Suegra per a la celebració d'una boda.

Marta Gilabert i Josep Plana són els directors generals de l'empresa i, encara que es reserven la fórmula mestra de com treballen per mantenir l'essència dels saraus que organitzen, sí que expliquen que van arriscar-se molt amb el nom quan van entrar al mercat ara fa quatre anys. Volien innovar en les celebracions de bodes, massa previsibles, i ho van aconseguir. Per al 2020 ja tenen 280 sol·licituds, tot i que només n'atendran 20.

Els seus esdeveniments són el resultat de la de la feina de productors i creatius, i el seu objectiu es pot resumir en tres paraules: “Bogeria, diversió i festa”. Encara que ho pugui semblar, no hi ha res que quedi a l'atzar, tot és producte d'una “organització i producció impecable unides a una discreció màxima. Està tot mil·limetrat perquè les sorpreses sempre vagin in crescendo. Qui ens contracta es vol arriscar”, diuen orgullosos. El perfil dels seus clients són persones que no tenen temps, però que sí que disposen de pressupost i busquen una festa memorable.

Asseguren que el que els diferencia és la creativitat, tot i que, evidentment, el pressupost també dona ales a les idees. L'empresa té 12 treballadors i un magatzem de 2.000 metres quadrats. Per als esdeveniments més espectaculars poden arribar a tenir un equip de 40 persones en l'organització i fins a 600 de personal.

Conèixer molt bé el client és una de les seves premisses. “Nosaltres desenvolupem cada producció com si fos l'única i la més important”, defensen els dos socis. Plana matisa que passen moltíssimes hores amb els clients per conèixer-los. Només així, diuen, poden donar un servei diferent que tingui dosis de sorpresa per als homenatjats. No és estrany que amb les noces de Ramos i Rubio, segons expliquen, hagin fet dos amics.

La discreció és el seu altre punt fort, i per això en molts dels seus esdeveniments es requisen els mòbils, com va passar en l'enllaç entre el futbolista i la presentadora. “No tot ha de ser instagramejable, la nova tendència és el contrari”. De fet, creuen que “el més modern és deixar el telèfon per viure una experiència vital i per al record emocional i individual”.

La Puta Suegra s'ha donat a conèixer gràcies a esdeveniments privats, però també treballen per a empreses, actes corporatius i llançament de marques. Aquest any han començat a abordar projectes internacionals, tot i que asseguren que volen créixer en reptes, no en xifres. La seva llista d'espera és llarga, però en la dels seus desitjos no dubten a assenyalar que els encantaria organitzar una festa per a Will Smith o els Obama.