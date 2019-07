‘Merlí’ va a la universitat amb un ‘spin-off’ de la sèrie

La filosofia tornarà a ser l'eix central de Merlí: Sapere Aude (“Atreveix-te a saber”), un spin-off de la reconeguda sèrie catalana que ha generat una tremenda expectació; no només a Espanya, sinó també en altres països, a través de Netflix, i que ara mateix es troba en la fase final d'enregistrament.

Merlí: Sapere Aude serà emesa a Movistar+ a finals d'any i a TV3 el 2020. La sèrie tindrà vuit capítols, de 50 minuts cadascun, que narraran l'entrada del personatge d’en Pol (Carlos Cuevas) a la universitat. "La sèrie serà menys adolescent i més madura, hi haurà més debats a classe, però seguirà l'estil de Merlí, amb personatges joves que transmeten una gran energia i vitalitat", assegurava aquest dilluns el guionista Héctor Lozano durant el rodatge d'una de les escenes a la Universitat de Barcelona.

La sèrie continuarà sent rodada en català encara que s'emeti per Movistar+. D'aquesta manera, es convertirà en la primera de tota la plataforma en aquest idioma (es podrà veure amb subtítols en castellà). "A l’Argentina han après català amb Merlí", comentava Lozano, creador de la sèrie. Encara així, Alberto Álvarez, director de producció, va recordar que el castellà també té una gran presència en el producte audiovisual i que es podria considerar que és una sèrie bilingüe perquè s'empra un idioma o un altre depenent del personatge i el seu context. Tot això, per incrementar la seva versemblança.

"El pressupost és més gran, seguim amb el mateix equip tècnic i fins i tot hi ha més persones treballant, i també tenim més extres, uns 3.000", explicava Alberto Álvarez, director de producció, satisfet amb els recursos disponibles amb vista a la creació audiovisual.

La localització se centra a la Universitat de Barcelona (tant a la seu de plaça Universitat com a la del Raval), encara que també "hi haurà escenes que passaran en altres zones de la ciutat, especialment a Ciutat Vella", va dir Menna Fité, director de la sèrie. Fité també va afegir que estaven rodant tots els capítols alhora en paral·lel i que fins al setembre no podran mirar cap capítol complet.

Pol Rubio serà el personatge central del spin-off. En dol per la mort de Merlí, el seu mentor, que tindrà una petita aparició al llarg de la temporada, haurà d'afrontar els seus inicis en la carrera de filosofia amb els problemes i els reptes típics que es troba un jove en començar la vida universitària.

“En Pol comença el primer capítol molt perdut. No sap què fer amb la seva vida ni què estudiar. Creu que sense la figura del seu referent no serà capaç... però al final decideix estudiar filosofia. Per a ell i per en Merlí”, va explicar Carlos Cuevas. En definitiva, "la temporada mostrarà la transició d’en Pol, l'evolució que segueix, amb totes les contradiccions i inseguretats".

A part de Pol Rubio, els personatges confirmats per continuar en el spin-off són el d’en Bruno (David Solans), el fill de Merlí, i la seva extrovertida àvia, Carmina Calduch (Ana María Barbany). Tots els altres seran nous, encapçalats per Bolaño (María Pujalte), una catedràtica "brillant, amb molt caràcter, que es troba en un mal moment, autodestructiu, i que tindrà una afinitat especial amb en Pol", va apuntar Pujalte, l'actriu que va protagonitzar Los Misterios de Laura.

Altres personatges que apareixeran per primera vegada a Merlí: Sapere Aude seran el d’en Rai (Pablo Capuz), un estudiant provinent de classe social alta i que tindrà manques afectives serioses, la Minerva (Azul Fernández), una noia argentina captivadora i amb molta embranzida, i la Laura, la filla de la professora Bolaño (Gloria Ramos, l'actriu que va encarnar la líder de l'equip de bàsquet del film Campeones).

Fité creu que la seqüela tindrà el mateix èxit que va tenir Merlí. “Estem treballant perquè mantingui la seva frescor característica”. Així mateix, el director de la sèrie va dir que el públic al qual es dirigeix és el mateix que la sèrie precedent, l'adolescent, encara que també s'espera atreure altres sectors amb aquesta producció, que serà més adulta i madura, ja en l'àmbit universitari.

Els vuit capítols no només redescobriran pensadors cèlebres, com fins ara, sinó que cadascun d'ells abordarà un concepte filosòfic diferent tractat per diferents intel·lectuals. I els relacionarà amb les situacions que se tindran lloc a la universitat i en el cercle d'amics i familiars d’en Pol. En aquest sentit, "que una sèrie en ple segle XXI parli, reflexioni i es qüestioni coses és una pilotada per l'esquadra: cal recordar que la sèrie va començar amb el ministre Wert en actiu", va sentenciar Carlos Cuevas.