Barcelona prohibeix fer barbacoes a menys de 500 metres d’àrees forestals

L'Ajuntament de Barcelona pretén combatre els possibles incendis que puguin sorgir a la ciutat i per això ha prohibit fer barbacoes o qualsevol altre tipus d'activitats que suposin l'ús del foc als entorns verds de la ciutat. No es podrà fer foc en àrees recreatives o d'acampada, així com en jardins privats i parcel·les que es trobin a menys de 500 metres d'àrees forestals. Es tracta d'una prohibició temporal, que s'aixecarà quan els indicadors de temperatura i humitat de la ciutat siguin prou baixos com per descartar el risc d'incendis.

L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha publicat aquest divendres a la tarda una piulada en la qual es fa ressò de la nova regulació, que actualitza uns decrets del 1995 i 1998 que autoritzaven les forces de seguretat a prendre les mesures oportunes per a l'extinció d'incendis de la ciutat. La regidora ha animat a prendre precaucions i a "evitar els incendis des de la coresponsabilitat".

Sebastià Messeguer, el director dels bombers barcelonins, ha destacat que la mesura complementa unes regulacions que la Generalitat de Catalunya va introduir el passat mes de maig. Aquesta restricció impedeix qualsevol activitat que comporti riscos de provocar incendis forestals, i la seva aplicació s'estendrà fins al 15 d'octubre.

He signat aquest decret pq calç adoptar mesuris de prevenció als zones forestals de BCN, on no és podran fer activitats amb foc fins que baixi el risc d'incendi. En aquests dies de calor, és més necessari que mai prevenir. Donis de la corresponsabilitat hem d’evitar els incendis. pic.twitter.com/e5upqgmosu — Ada Colau (@AdaColau) 5 de juliol de 2019

Protecció Civil de la Generalitat ha decidit també suspendre qualsevol tipus d'activitat amb foc durant les hores de màxim perill en determinades comarques catalanes. A les zones forestals de la Noguera, el Segrià, l'Urgell, la Segarra, les Garrigues, la Conca de Barberà i l'Anoia, no es podrà utilitzar el foc de dotze del matí a vuit de la tarda. La mesura s'emmarca en la nova alerta per risc d'incendis, que s'activa aquest dissabte. Els massissos del Montsec i la Baronia de Rialb, a Lleida, així com el tarragoní Montsant, tanquen el seu accés al públic a causa d'aquesta alerta i estaran vigilats pels agents rurals d'aquestes zones.

La restricció de la Generalitat s'estén al mitjà natural però no a les zones urbanes. Messeguer ha declarat, en relació al decret de la Ciutat Comtal, que el que pretén és conscienciar la població: "La gent ha d'entendre que a 500 metres també es pot generar un incendi forestal". Les zones verdes amb més riscos són la muntanya de Montjuïc i la serra de Collserola, ha assenyalat el cap dels bombers.

Les mesures del consistori es prenen després que dijous passat conclogués la primera onada de calor d'aquest estiu. L'episodi ha tingut especial incidència a Catalunya, amb rècord de temperatures a Girona que va arribar a registres de 43,9º C, així com el gran incendi de la comarca tarragonina di la Ribera d'Ebre, que va calcinar més de 6.000 hectàrees. L'onada de calor ha deixat cinc morts a tot Espanya. L'últim és un home de 86 anys de la província de La Rioja, que va patir un cop de calor i finalment va morir en un hospital de Logronyo.