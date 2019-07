Rosalía canta en català al seu nou ‘single’

Rosalía ha estrenat un nou single aquest dimecres a la tarda, Fucking money man, en qual utilitza el català en bona part de la cançó. La cantant de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) havia generat expectació amb l'anunci que publicaria un nou videoclip a les sis de la tarda, amb una campanya a les xarxes socials i als mitjans de comunicació. En el seu nou treball, en què simula que participa en un concurs de televisió amb premis en metàl·lic, Rosalía ha sorprès cantant en català. La seva nova cançó té dues parts, Milionària, d'estil trap, i Dios nos libre del dinero, en què es passa al pop flamenc i canta en castellà.

En només una hora el videoclip ha tingut més de 200.000 visites. "He nascut per ser milionària", canta Rosalía, en un programa de televisió fictici que es diu Quemando dinero. "Que em tanquin el Louvre així com el Macba" és una de les demandes que fa a Milionària, en què somia també estar cada dia celebrant el seu cumpleanys. A mesura que avança la cançó, Rosalía va obtenint una suma més alta —arriba als 50.000 euros— i acaba assegurant que té una illa amb el seu nom i un noi que li obre els regals de Nadal.

En el segon acte del treball, Rosalía deixa de banda l'ostentació recurrent del trap i comença amb un missatge totalment contrari. Continuen plovent bitllets però ella resa "Dio' no' libre del dinero". En aquest punt el veu "bilioso como un veneno" i desitja "que lo aparten de mi lao".

Fa tot just uns dies Rosalía va actuar al festival de Glastonbury, en una temporada en què ja ha passat pels escenaris del Primavera Sound i Coachella, entre d'altres.