Barcelona es prepara per la lluita contra les burilles

Dissabte tindrà lloc la que pretén ser la major recollida de burilles de la història, que vol batre el rècord mundial. La iniciativa ciutadana No más colillas en el suelo té com a objectiu recollir fins a un milió de burilles al terra de Barcelona, sota el lema "La muntanya de la vergonya".



MÉS INFORMACIÓ Lloret de Mar prohibeix fumar a la platja

Burilles a canvi de cervesa



El moviment, seguint l'exemple de l'edició del 2018, convoca els assistents a l'Espigó del Gas a les 10.00, on començarà la recollida. Cap a les 11.30, tots els participants aniran al Centre de la Platja, espai cedit per l'Ajuntament de Barcelona, on apilaran totes les burilles recollides i formaran una gran muntanya. Per fer l'activitat, l'organització recomana als assistents que portin una ampolla o garrafa i uns guants.



La recollida està organitzada pel moviment No más colillas en el suelo i Proartso, encara que també té el suport de nombroses organitzacions de gran importància, com WWF Barcelona, Pure Clean Earth o Greenpeace Catalunya.



L'entitat, en el mateix comunicat, adverteix dels efectes nocius que tenen les burilles sobre el medi ambient. Les burilles triguen més de deu anys a desaparèixer, són la primera causa d'incendi, contenen més de 70 agents cancerígens i contaminen fins a 50 litres d'aigua dolça i 10 litres d'aigua salada. Aquests són alguns exemples que dona l'organització.



La principal mesura que proposa No más colillas en el suelo per posar fi a aquesta qüestió és, a part de prohibir fumar a les platges, l'ús del cendrer portàtil obligatori, que els ajuntaments hauran d'exigir perquè sigui efectiva. "La veritat és que no tenim cap queixa cap a l'Ajuntament de Barcelona, ja que està duent a terme diverses campanyes sobre aquesta qüestió", ha assegurat Joan Hernández, coordinador del moviment. No obstant això, no es fa res per evitar-ho perquè "la Guàrdia Urbana no exerceix l'autoritat que té per afrontar aquest problema", ha afegit el coordinador. Fins llavors, l'organització s'ha de cenyir a conscienciar les persones sobre el dany mediambiental i a dur a terme més recollides de burilles com la convocada per dissabte.

Una vegada finalitzat l'esdeveniment, les burilles recollides s'utilitzaran per elaborar una “escultura de burilles”, ideada per Proartso, amb l'objectiu de mostrar-la a diversos festivals i conscienciar així els assistents de la problemàtica.