Habitació estudiantil per 1.100 euros al mes

La Universitat de Barcelona inaugura la seva primera residència amb preus que arriben fins als 2.000 euros per persona

La UB, que ha ratificat les tarifes, s'empara en la “llibertat de mercat”

Una habitació de 14,5 metres quadrats amb un llit, un armari i una taula per a l'ordinador. La cuina i el lavabo són compartits amb l'habitació del costat, així que “es poden deixar notetes al mirall”, diu la promoció. El preu: 1.100 euros al mes sense IVA. És l'allotjament més econòmic de la residència universitària Aleu que la Universitat de Barcelona inaugurarà al setembre.

La residència està situada al Campus Diagonal de la UB, al costat de les facultats de Física i Química, Biologia i Ciències de la Terra. Té 19.000 metres quadrats, 12 plantes i ofereix 500 places d'allotjament amb un ventall de preus que arriba fins als 2.000 euros al mes, sense IVA. Un dels més complets és l’Estudi +, de 31 metres quadrats i cuina. “Amb espai per a tu, la teva taula de surf, la teva ala delta, el teu gos de porcellana i la teva família de gnoms de jardí”, promociona el web. Les instal·lacions també incorporen restaurant, gimnàs, sala d'estudi o aparcament, entre altres serveis.

La residència pertany a la UB, però està gestionada per l'empresa Nexo, que també té altres centres a Madrid i Barcelona. El 2014 la UB va convocar un concurs per a la construcció, gestió i explotació d'aquesta residència durant 50 anys, amb un valor de 36 milions i que permet al campus cobrar un cànon fix anual d'almenys 8,5 milions, segons consta en el contracte de concessió. Núria Font, directora de l'àrea de serveis comuns de la UB explica que els terrenys on se situa la residència són propietat del campus i que quan finalitzi el contracte la residència passarà a les mans del centre. Sobre els preus, Font abunda que l'empresa gestora “estableix les tarifes i la UB les ratifica” i que s'emmarquen dins de la “llibertat de mercat”. “Durant el concurs l'empresa va proposar un rang de tarifes i la UB vetlla perquè els preus no surtin d'aquesta forqueta”, afegeix.

La universitat anunciava dijous passat en un comunicat que, amb la inauguració de la nova residència, “vol aportar el seu gra de sorra per millorar un els problemes amb què es troben els estudiants de fora de Barcelona: el de l'allotjament”. Però aquest punt de vista no era compartit per alguns internautes que van denunciar a Twitter els elevats preus, que se sumen a les taxes acadèmiques, les més altes d’Espanya.

La residència Aleu —que porta el nom de la primera llicenciada en Medicina de la UB, Dolors Aleu— és el primer centre d'aquestes característiques propi de la UB. Fins ara, els allotjaments del campus es basaven en col·legis majors (que ofereixen tutorització dels alumnes) i residències privades amb un conveni de col·laboració.