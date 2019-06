L’altre ‘Dalí’ de Tarradellas

Una vegada més la Lolita i jo volem agrair-vos totes les atencions que heu tingut amb nosaltres i el magnífic regalo que ens heu fet, el tenim a la cabina i l’admirem tot el dia. Ara bé, estem avergonyits d’haver-lo acceptat. Perdona la nostra barra, però moltes gràcies”. És Joan Casanelles, que el 5 de novembre de 1947 escriu a Josep Tarradellas amb aquesta mescla d’agraïment i de fals pudor. Ho fa poc després de salpar de Southampton amb destí Nova York de retorn al seu exili mexicà a bord del transatlàntic RMS Queen Mary, la joia de la companyia britànica Cunard-White Star Line.

Casanelles, banquer i, quan l’alçament rebel de 1936, diputat d’ERC a les Corts, i la seva esposa han passat unes setmanes —havent deixat el DF el 13 de setembre— a Europa i han compartit uns dies amb els Tarradellas a París i al Clos Mosny, la residència del futur president de la Generalitat, a Saint-Martin-le-Beau, a la Turena francesa. Allò que miren amb tant delit a la cabina és un quadre de Salvador Dalí, que, uns dies després, tindran “en lloc d’honor a casa”, on tothom el trobarà “meravellós”.

Una pintura de 1926

Fins ara només es tenia constància que Tarradellas havia posseït un quadre de Dalí, Eco antropomòrfic, però l’estudi a fons de QUADERN de la correspondència inèdita d’aquell amb Casanelles de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià (AMTM) evidencia que en va posseir, com a mínim, un altre. El quadre, encara que no s’esmenta enlloc —no existeix una llista completa de la pinacoteca de qui seria president de la Generalitat—, era amb gairebé tota seguretat Noia de Figueres, que l’empordanès va pintar el 1926.

La pinacoteca (mínima) de Tarradellas Josep Tarradellas hauria posseït, almenys, aquestes peces artístiques: Dues teles de Salvador Dalí Quatre marines d’Eliseu Meifrèn i dos quadres més del pintor Una tela de Marià Pidelaserra (possiblement Estiu tarda) Vuit teles d’Iu Pascual (una, potser, Estiu collada de Sant Pau) Quatre teles de Francesc Labarta (una, potser, Parada de trajecte) Un guaix de Manuel Humbert Un dibuix i una pintura de Ramon Casas Un quadre d’Isidre Nonell Un quadre de Pere Pruna Un dibuix de Pablo Picasso (potser Noi a cavall) Tres quadres de Joan Serra (dos, potser, Marina poble i Aigua Blava) Tres quadres de Josep Pujol (un dels quals, Paisatge rural) Un quadre d’Anglada Camarasa Un quadre de Joan Baptista Porcar

Dos quadres de Pau Sabaté (potser Paisatge rural amb riu i Carrer de poble) i una aquarel·la (potser Vista església poble) Un quadre d’Oleguer Junyent Un quadre de Ricard Urgell Un quadre de Joaquim Mumbrú Dos quadres de Josep Ventosa Un quadre de Josep Amat Un d’Alexandre de Cabanyes Un quadre de Josep Puigdengolas (potser Paisatge mediterrani) Un dibuix de Joan Colom Un quadre de Manuel Ricart (potser Masia agrícola)

Casanelles, que només va posseir aquest dalí, va mantenir el quadre al llarg de la seva vida, tot i que ja durant l’escala a Nova York l’hi voldran comprar. També el mateix Dalí, en saber que el seu quadre és a mans de Casanelles, vol veure’l tot dient que era una de les seves millors obres: encara que no ha quedat constància, és lògic pensar que és a través de l’excomissari de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, i publicista notori d’ERC, el figuerenc Jaume Met Miravitlles, resident a Nova York, qui, havent-l’hi dit Casanelles, ho ha fet saber al seu íntim amic surrealista. El banquer reblarà el 20 de desembre: “La Lolita i jo no tenim paraules per agrair-te aquest magnífic regal, i ens sap molt greu haver abusat de tu, acceptant-lo”.

Casanelles va traspassar el 1986 a Barcelona, ja retornat de l’exili. El quadre va ser venut a la societat Toscana Fine Arts Inc. I en l’actualitat s’exposa al Teatre-Museu Dalí de Figueres.

Contra el que pugui semblar, que Tarradellas regalés un quadre no era excepcional. Casanelles li havia fet préstecs ja als anys quaranta i participava amb ell en diverses societats, negocis o accions conjuntes i no limitades a tots dos. Fou, a pesar de distanciaments puntuals, un dels més lleials col·laboradors de Tarradellas durant el llarg exili. Una amistat que havia nascut vers el 1930, quan en el subsol de la dictablanda de Dámaso Berenguer l’oposició prenia posicions de cara a la convocatòria d’uns comicis pròxims. Tots dos van participar en la formació d’ERC el març de 1931.

Tarradellas, iniciadaetapa republicana, es va sentir còmode amb el grup de L’Opinió —Casanelles, Joan Lluhí Vallescà, Pere Comes, Joaquim Xirau i, entre altres, Joaquim Ventalló, que dirigí la publicació que els donava nom—, estudiat per Joan B. Culla a El catalanisme d’esquerra, 1928-1936 (1977). Tarradellas sempre va tenir un peu a dins i un a fora del grup perquè era, en essència, un individualista. Amb Casanelles, procedent de la burgesia, però, l’uní una estima especial, aprofundida quan, després que aquest fos capturat pels rebels el 19 de juliol de 1936 a Calataiud en el tren que el duia de Madrid a Barcelona, les gestions del primer van servir per intercanviar-lo a finals de novembre pel comte del Montseny i estalviar-li una mort segura. El futur president inclús va ser el padrí del seu darrer fill, Joan, i el bateig es retardà fins al moment, el juny de 1952, que Tarradellas va poder fer el seu primer viatge a Mèxic.

Un ‘meifrèn’ per a Dalmau Costa

Tarradellas regalava quadres: era mostra d’afecte, per compensar ajuts i com a inversió de futur

Regalar quadres, per tant, era en Tarradellas una mostra d’afecte, una forma de rescabalar ajuts econòmics i, és clar, també una inversió de futur. N’obsequià a aquells que, a banda d’ésser amics estrets, l’ajudaven o el podien ajudar econòmicament. Un altre a qui Tarradellas regalà art va ser Dalmau Costa, com també descobreix ara aquest suplement després de consultar amb deteniment la correspondència creuada que es conserva a l’AMTM. Com ja va avançar QUADERN (28 de març de 2019), Costa fou un home clau a la vida de Tarradellas, entre altres perquè evità que aquest, amb un cop de temperament, plantés Francesc Macià i la fundació d’ERC.

El 17 de novembre de 1948, “en l’ordre sentimental” li recordava que en altre temps li havia promès “una cosa de Meifrèn. T’ho vaig acceptar i agrair”. Afegia que tenia una admiració gran per aquest artista sobretot per les obres de la “meva Costa Brava, encara que sigui de Cadaqués”. Ho deia així, amb segones, perquè la família d’ell era del Port de la Selva, on tenien un hostal, com ha explicat Vicenç Relats a El Port de la Selva després de les bombes (2016). Costa va explicar a Tarradellas que si Meifrèn no hi havia pintat, tal com pretenia, era “perquè el meu pare el va tirar a empentes fora de casa meva. Irat i indignat, aleshores, va agafar la tartana i va anar a Cadaqués, on el fiaren a l’hotel”.

El meifrèn havia de dur-l’hi a Mèxic l’amic comú Ventura Gassol en el seu imminent viatge a DF. De tota manera, la primavera de 1949 Costa va viatjar a París de nou i es va retrobar amb Tarradellas. La qüestió deuria quedar arranjada perquè no se’n parlà més. El 26 de febrer de 1952, però, Costa va expressar el seu desig de “posseir un picasso. No un picasso qualsevol; tampoc”. Donava carta blanca al seu amic per escollir-lo, “el teu gust seria el meu també. Ara bé, voldria no obstant no pagar-ne les ganes. Una tela de 50x60, més o menys, quan em podria costar?”. També expressava el desig de tenir “un mir o un iu pascual”. I preguntava si li podia enviar fotos, mida i preu.

ampliar foto Tarradellas amb Gala i Dalí. PÉREZ DE ROZAS

Es tractava que Tarradellas li dugués els quadres en el seu primer viatge a Mèxic, previst per a la fi de la primavera. Aquest va comentar-ho amb un altre exiliat il·lustre, Just Cabot, en altra hora periodista de La Publicitat i director de la revista Mirador, que amb la seva esposa, Rosita Castelucho, regentaven la galeria d’art Mirador a la plaça Vendôme de París. Ella, de família de pintors, ja havia estat al capdavant de la fundada pel seu pare Emili a Montparnasse. Era lògic, doncs, que Tarradellas s’hi dirigís per complaure l’empresari empordanès.

El 20 de març, Costa expressava que allò que no li semblava bé era, tal com li havia insinuat Tarradellas, que un amic li fes un encàrrec per a ell. “Em plau molt que hi hagi qui es recordi de mi i ho agraeixo sincerament”, però afegia que no podria acceptar-ho perquè “mai més podria demanar res, ni cap favor”. Demanava que no acceptés res de ningú per a ell i si l’amic suggerit fos Tarradellas mateix “pensa que em donaries un gran disgust. Entesos? No ho facis, per favor”.

El 4 d’abril de 1952, Dalmau Costa li escriví per donar-li el vistiplau per la compra d’un picasso que a Cabot i a Tarradellas els semblés bé, però “de fa vint anys”, no en volia un “per tenir una firma més”. No ha aparegut informació que permeti seguir el fil d’aquesta demanda. Ni si es va poder fer efectiva la compra del picasso. El fons Dalmau Costa és perdut o en indret desconegut i no existeix una relació de quadres en possessió d’ell. Tarradellas i la seva esposa Antònia van viatjar a Mèxic al juny i a la tardor Costa va anar a França, però no es tornà a plantejar la qüestió del picasso per escrit.

En canvi, el 10 de desembre d’aquell 1952, en el camí de retorn a Mèxic, Dalmau li agraí “d’una mantera especial les tres teles” amb què l’havia obsequiat. “Val a dir que ho crec exagerat. Amb una estava molt bé”. Tarradellas l’hi agraïa així —encara que no se sap quines eren— el fet que en la seva estada mexicana s’hagués fet càrrec de part de les despeses i dels bitllets d’ell i de la seva esposa de retorn a França.

Comprar art durant la guerra

El desig de Costa de tenir un pascual no era, en cap cas, casual. Era una petició dissimulada, afegida a la del meifrèn, perquè sabia bé que Tarradellas posseïa un fons d’art i què contenia. L’havia aplegat sobretot durant el darrer any i mig de la Guerra Civil. Quan ja es feia evident que la contesa es perdia, l’aleshores conseller de Finances —havia deixat de ser conseller primer arran dels Fets de Maig— a la tardor de 1937 va aprofitar per invertir en quadres. El mateix Eco antropomòrfic de Dalí fou pintat aquell any.

Segons la documentació que ha consultat QUADERN a l’AMTM, el 20 d’octubre de 1937, a nom del seu sogre, Antoni Macià, va comprar a la galeria d’art Syra —d’inici a Diputació, 262, dirigida per Montserrat Isern— una pintura d’Eliseu Meifrèn Marina en blau per 2.000 pessetes, i un parell de Marines de Cadaqués del mateix pintor per 5.000. Només tres dies després hi va tornar a comprar una marina de Meifrèn per 5.000 pessetes, un quadre de Marià Pidelaserra (Estiu tarda) per 3.000, un d’Iu Pascual (Paisatge) per 1.550 pessetes, una figura de porcellana per 340 pessetes i un gerro de ceràmica per 85. Gairebé 17.000 pessetes.

Entre els dies 30 de novembre de 1937, 31 de gener, 19 de febrer i 26 de febrer de 1938, també a Syra, Tarradellas va comprar art per valor de 13.746 pessetes. I el 8 de gener de 1939, a les portes de la retirada, va adquirir una tela de Francesc Labarta i tres quadres i quatre dibuixos per valor d’11.000 pessetes. També a París, encara que no se sap la data, i a través de l’escriptor Melcior Font —que era a la capital francesa per organitzar una exposició d’art català, tal com explica l’historiador Pau Vinyes a la seva recent biografia Guerriller cultural (2019)— va comprar art per valor de 10.245 francs a la galeria Castelucho.

Segons la documentació —aquesta però sense data—, Tarradellas també va adquirir un guaix de Manuel Humbert per 600 pessetes, un dibuix i una pintura de Ramon Casas per 600 cadascun, un Isidre Nonell per 600, una pintura de Pere Pruna per 800 i un dibuix de Picasso per 6.000, que podria ser Noi a cavall, del qual a l’AMTM hi ha una postal i que Tarradellas podria haver venut a començaments dels anys cinquanta. També va pagar a Iu Pascual 8.000 pessetes per tres quadres i a Joan Serra, 3.500 pessetes pel quadre Aigua Blava. A través de Joan Alavedra va adquirir, per 2.000 pessetes, tres teles de Josep Pujol, en va pagar 5.000 per tres quadres de Francesc Labarta i 5.000 més per tres teles de Pasqual.

A nom d’Antoni Macià va comprar un quadre d’Anglada-Camarasa per 4.500 pessetes i un altre de Meifrèn per 6.500 a Higini Garcia, que regentava la galeria d’art La Pinacoteca. Tarradellas tenia a més dues aquarel·les de Pau Sabaté, per 900 pessetes, i de nou a nom del seu sogre, havia comprat un quadre de Pascual per 4.000 pessetes, un de Joan Baptista Porcar per 1.500, un de Sabaté per 800, un d’Oleguer Junyent per 1.500 i un de Ricard Urgell per 4.500. També a nom d’Antoni Macià va adquirir un quadre de Joaquim Mumbrú per 1.000, dos de Josep Ventosa per 2.600, un altre de Meifrèn per 2.500, un de Joan Serra per 2.700, un de Josep Amat per 1.000, un altre de Joan Serra per 1.500, un d’Alexandre Cabanyes per 2.000, un de Josep Puigdengolas per 2.000 i un dibuix de Joan Colom per 1.000, tots a la Pinacoteca.

Era lògic que Tarradellas acudís a la galeria d’Higini Garcia, Tecu, al número 34 del passeig de Gràcia, establerta pel sogre d’aquest ja el 1910, a comprar-hi art perquè era molt coneguda a l’època. Encara ho era més que ho fes a la galeria Syra perquè havia nascut gairebé en paral·lel a L’Opinió, aleshores setmanari, vers el 1930. Tal com recordava el periodista Andreu-Avel·lí Artís, Sempronio, un dels seus col·laboradors, en l’obituari a Isern a La Vanguardia el 9 de juliol de 1986, ell mateix, Antoni Xirau, Joan Alavedra, Casanelles, el pintor Joan Serra i l’escultor Viladomat s’havien reunit amb la propietària a la Syra per escollir els treballs presentats en un concurs de cartells que havien de servir per anunciar el nou periòdic.

En conjunt, doncs, Tarradellas va comprar art, com a mínim, per valor de gairebé 115.000 pessetes en el transcurs del darrer any i mig de guerra. Una inversió que es podia permetre d’entrada perquè, a partir de la seva vida professional com a viatjant de comerç —que no va abandonar en els anys republicans malgrat involucrar-se en política—, va aconseguir una posició còmoda. A les portes de la dècada dels anys trenta ja havia regalat un Mercedes al seu pare i una casa al seu Cervelló natal a la mare. En gairebé quaranta anys d’un exili cada vegada més penós, el president de la Generalitat va haver d’usar els seus quadres per subsistir i fer que altres l’ajudessin a fer-ho.