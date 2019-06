Félix Revuelta, el dietista que engreixa l’antiindependentisme

Félix Revuelta és el que es diria un usuari exemplar de Naturhouse. Pren vitamina C, una mica de magnesi, vitamina B12 i, almenys, col·lagen. I, a més, segueix la recomanació bàsica dels nutricionistes: exercici. Camina molt. I neda, estil crol. Sense falses modèsties, assumeix el resultat de tot això en una conversa per telèfon: “Tinc 72 anys i estic molt bé”. Fa una mica més d'una setmana demostrava el seu estat de forma en una festa organitzada a Estepona ballant amb la seva dona, Luisa Rodríguez, al ritme d'un Happy birthday entonat per Carla Bruni. Però Revuelta no només exhibia figura. Allò era també una mostra de poder. 200 convidats VIP en un hotel de luxe de Marbella (el seu) i, sobretot, la capacitat de compartir la veu de la cantant francesa en una festa privada. Diu que va ser possible pels seus contactes internacionals en la música, després d'haver promogut un festival d'estiu en aquesta localitat malaguenya. És el que es pot permetre el propietari del 75% del seu propi proveïdor de complexos nutritius, valorat en 126 milions d'euros.

Des de fa 11 anys Marbella és un dels quatre enclavaments on aquest empresari de Burgos, establert durant dècades a Catalunya, reparteix el seu temps. El comparteix amb Barcelona, Madrid i Miami, ciutats que connecta amb el seu propi jet privat. Ni amaga la riquesa que té ni ha tingut cap objecció a explicar que quan es va comprar una casa a la Costa Blanca una de les primeres coses que va fer va ser posar-hi una bandera espanyola —“i l'europea”— “perquè aquí no m'insultava ningú”, diu.

Revuelta va ser un dels primers empresaris que va decidir traslladar la seu de la seva companyia fora de Catalunya arran de la situació política generada arran del referèndum independentista. No ha amagat mai el seu vincle amb Societat Civil Catalana, la principal entitat catalana antiindependentista que va contribuir a fundar i que continua finançant. L'uneix una coneguda amistat amb l'últim dels seus expresidents, Josep Ramon Bosch, de la mateixa manera que defensa la seva relació amb Manuel Valls, regidor de Barcelona.

El matrimoni Revuelta ballant amb Carla Bruni. GTRESONLINE

“És valent —diu de l'ex-primer ministre francès— i ha aconseguit que tinguem un projecte per l'Ajuntament de Barcelona menys dolent que el de [Ernest] Maragall”, en referència al suport d'aquest perquè Ada Colau, habitualment injuriada des de l'àmbit de l'empresariat, pogués repetir dissabte com a alcaldessa de la capital catalana. Valls va ser un dels assistents a la festa en què va cantar Bruni en un lloc que, de fet, ja coneixia. En aquell hotel, fa un temps, es va saber que mantenia una relació amb Susana Gallardo, membre del clan familiar propietari del grup farmacèutic Almirall i una altra figura activa contrària a l'independentisme.

Revuelta parla amb certa pena del canvi que ha patit Barcelona en els últims anys. Assegura que li agradaria passar-hi “més temps”, però lamenta la falta de “seguretat jurídica i la feble situació que ha provocat el procés”. I posa aquesta situació en contraposició amb la que va trobar quan va arribar a Barcelona: “Hi havia tot el talent, no hi havia entrebancs, però tot això s'està perdent”. És crític amb “els polítics”. I amb l'“Estat espanyol”, que acusa d'haver “deixat Catalunya abandonada”. Però nega que sigui dogmàtic i assegura que a la festa del 70è aniversari de la seva dona hi van anar “amics catalans independentistes” i “no passa res”.

Fill de guàrdia civil, Revuelta va arribar a Barcelona amb 19 anys, on va estudiar Ciències Econòmiques mentre feia la mili a la Benemérita. I quan va acabar la carrera va decidir que no es mouria d'aquí. Va fer les seves primeres passes en el món de la dietètica de la mà de la família Puigvert, a Dietisa. Però va abandonar aquella empresa quan va deixar de ser familiar i es va convertir en multinacional. Convençut que hi havia oportunitats en el sector —ha arribat a dir que la seva riquesa, en part, procedeix de l'èxit dels McDonald's—, va decidir muntar la seva pròpia companyia. Una empresa familiar que ha acabat sent una multinacional, tot i que fa més de tres anys una quarta part del seu capital cotitza a la borsa. Té 2.400 botigues a 34 països. I Revuelta està convençut que pot continuar creixent, ara als Estats Units, un mercat que madura en el camp de la dietètica i els complements nutricionals. I arreu on la renda per càpita té opcions de disparar-se i, per tant, la pandèmia de l'obesitat i l'obsessió pels cossos prims.

Quan va fer el salt al parquet, Naturhouse es va valorar en 288 milions d'euros. Avui aquest valor se situa en uns 125 milions. Però a Revuelta, a qui se li ha estimat una fortuna equivalent a 500 milions, aquesta pèrdua de valor no li importa. Ho explica: “No tenim el valor que hauria de ser, però jo no he perdut diners. La borsa puja i baixa i no penso vendre la meva empresa, així que aquesta baixada no em preocupa”, explica aquest home, que sí que va ser molt actiu en la denúncia per la caiguda de Banco Popular, que li va fer perdre 45 milions.