La bombolla immobiliària esclata a l’Hospitalet

La "fama" de preus desorbitats que tenen els habitatges de Barcelona ja no es queda als límits de la ciutat. A poc a poc, s'ha començat a estendre cap a la perifèria, concretament a la segona ciutat catalana més poblada: l'Hospitalet de Llobregat. En els últims quatre anys, el preu del lloguer s'ha disparat un 40% en aquesta localitat i, tot i que els preus barcelonins es mantenen com els més alts de Catalunya, en un mateix període el preu ha augmentat molt més que a Barcelona. A més, la xifra de persones que han sol·licitat un habitatge públic a l'Hospitalet s'ha duplicat des del 2012, cosa que ha multiplicat els efectes d'aquesta bombolla immobiliària i ha comportat, com a conseqüència, un augment dels desnonaments.

En aquest context, dimecres el Sindicat de Llogaters de l'Hospitalet i Barcelona, amb el suport del Centre d'Estudis de l'Hospitalet i la PAH Hospitalet (Plataforma d'Afectats per la Hipoteca) han reivindicat el dret ciutadà a un sostre i un habitatge dignes, en una roda de premsa que ha comptat amb la presència d'Alí Mobarac i Rachid Belhaj, dos afectats que es troben en un procés de desnonament i que han compartit la seva situació amb els mitjans.

“La meva família i jo no tenim cap lloc on anar i des de l'Ajuntament no ens donen alternatives. Si això només m'hagués passat a mi no m'importaria, me n'hauria anat a dormir al cotxe. Però he de cuidar els meus tres fills, i no vull que ells quedin marcats per una experiència com aquesta”, afirma l'Alí, que va rebre la notificació d'un desnonament amb data oberta dilluns passat i no ha rebut cap opció de reallotjament social per part de les autoritats locals. Els propietaris del seu pis de lloguer son grans tenidors, i el mateix Mobarac assegura que tenen "uns cinc blocs en propietat", però a dia d'avui continua esperant que la policia entri qualsevol dia a fer fora la seva família. "He anat tants cops a demanar ajuda a l'Ajuntament que ja hi conec tothom, però sempre repeteixen que no poden fer res més per mi", comenta Mobarac.

La situació del Rachid i la seva família no és gaire més esperançadora. El 21 de maig van rebre una notificació de desnonament amb data oberta, ja que el propietari del pis, que també vivia de lloguer, volia tornar a la seva llar a l'Hospitalet. Després de diverses accions per part dels sindicats, el Rachid va aconseguir que els serveis socials li paguessin una llar provisional en un apartament turístic per a ell, la seva parella i els seus tres fills. No obstant això, Serveis Socials ha informat que dijous acaba el seu termini, i a hores d'ara encara no ha trobat una alternativa. "Ens van dir que havien de cedir el pis a turistes, i ara els meus fills em pregunten quant de temps ens queda en aquest pis", explica Belhaj.

Durant la roda de premsa també han intervingut la portaveu del Sindicat de Llogaters, Irene Sabaté; Joan Camós, del Centre d'Estudis de l'Hospitalet, i Dídac Segura, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de l'Hospitalet. Sabaté assegura que la borsa d'exclusió residencial "s'està inflant" i que davant d'aquesta situació l'Ajuntament "no està donant cap alternativa a aquestes famílies desnonades, ni sembla que vulguin canviar de model i generar habitatges públics". "Cal apostar per un model de ciutat que deixi de tenir màniga ampla amb l'especulació d'habitatges, ja que actualment hi ha 300 famílies en llista d’espera i només 200 pisos a disposició d’aquestes famílies”. El Consistori assegura que estan “intentant atendre les necessitats”, tot i que el sindicat ha qualificat la situació de "crítica" i “desbordada”.