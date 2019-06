L’Hospital de Bellvitge implanta el seu primer cor artificial total

L'Hospital de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat, ha implantat el seu primer cor artificial total a un home jove a qui li fallaven dos ventricles i tenia hipertensió pulmonar, cosa que feia impossible un trasplantament cardíac immediat. El pacient va ser intervingut el 27 de maig i des de llavors continua estable a la unitat de cures intensives, a l'espera que se li normalitzi la hipertensió arterial pulmonar i pugui estar en disposició de rebre un trasplantament de cor en els propers mesos.



Els doctors Albert Miralles, cap de cirurgia cardíaca de l'Hospital de Bellvitge, i Daniel Ortiz Berbel i José González Castelo han donat a conèixer aquest dimarts en roda de premsa els detalls de la intervenció quirúrgica d'alta complexitat, la segona que es desenvolupa a Espanya, després d'una primera que es va fer a Navarra el 2016.



La situació del pacient de Bellvitge abans de la intervenció era molt delicada, atès que pateix una miocardiopatia de llarga durada i el seu pronòstic, a curt termini, era la mort, han explicat els doctors.

"És el pitjor dels escenaris, que fallin els dos ventricles" i que el pacient pateix hipertensió pulmonar, ha valorat el doctor Miralles. Por això es va prendre la decisió d'implantar un cor artificial total, que "és un pont al trasplantament" i era "l'única alternativa que hi havia", ha afegit.



Aquest tipus d'intervencions no són gaire habituals a Espanya, on el sistema de trasplantaments és públic i els pacients no han d'esperar gaire per a un trasplantament de cor, però en altres països, com els Estats Units, és més freqüent. En aquest país, la implantació d'assistències circulatòries al cor tenen un resultat positiu per a gairebé el 70% de les persones intervingudes, ha precisat.



L'Hospital de Bellvitge va ser l'any 2007 el primer d'Espanya a col·locar un cor artificial a una pacient per a la qual estava contraindicat el trasplantament i, des de llavors, ha implantat un total de 24 assistències ventriculars mecàniques, el nombre més elevat que s'ha fet a Espanya per un sol centre.

Bellvitge també encapçala l'ús d'assistències circulatòries mecàniques temporals (ECMO) per a casos aguts d'insuficiència cardíaca, i el 2018, va col·locar 56 assistències, la xifra més alta d'un hospital espanyol.