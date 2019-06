Una regidora de Colau denuncia insults masclistes en la investidura

La que va ser regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i, des d’aquest dissabte, la tercera tinent d’alcalde de Drets Socials, Laura Pérez, ha denunciat en el seu compte de Facebook els insults masclistes que van rebre l’alcaldessa Ada Colau i la resta de les regidores de Barcelona en Comú (BComú) quan van travessar, després de la investidura de la primera regidora, els pocs metres que separen l’Ajuntament de la ciutat del Palau de la Generalitat. Pérez denuncia que, durant els instants que van trigar a travessar la plaça de Sant Jaume, van sentir que centenars de persones —convocades per entitats i partits independentistes— els deien “putes, guarras i zorras”.

Ada Colau va ser reelegida alcaldessa de Barcelona dissabte gràcies a un pacte amb el PSC i tres vots de la candidatura de Manuel Valls. La líder dels comuns repeteix com a primera regidora, tot i que la llista més votada va ser la de ERC, liderada per Ernest Maragall. Centenars de simpatitzants independentistes es van concentrar a la plaça de Sant Jaume amb la intenció d’enlletgir la investidura de la regidora.

“Malgrat la il·lusió de començar un nou mandat al servei de Barcelona, ahir [per dissabte] va ser un dia molt dur. L’alcaldessa i diverses regidores vam patir la violència verbal específica, aquella que està reservada per a les dones”, lamenta la regidora. També denuncia que alguns dels manifestants van llançar monedes, ampolles i boles de paper al seu pas per Sant Jaume. “Com a representant pública estic acostumada al fet que m’interpel·lin al carrer i en els espais de participació. De vegades per criticar durament la nostra actuació política. Crec que això forma part de la vida democràtica, però el que va passar ahir va ser dolorós i, sobretot, un atac a totes les dones que hem fet el pas d’entrar en política”, continua.

La tercera tinent d’alcalde ha conclòs el seu text amb una promesa: “Faré tot el que estigui a les meves mans perquè els atacs personals i el masclisme no tinguin cap espai en la vida política de Barcelona. Sé que som majoria els que pensem així en tots els partits”.

Creuar la plaça amb centenars de persones cridant-nos putes, guarres i zorras. Això va ser també la investidura d'ahir.

Per la meva banda, seguiré treballant per què el masclisme tampoc tingui espai a la vida política #BCNantimasclista https://t.co/cNIHdiW7pS pic.twitter.com/7rUWQA0WTq — Laura #BCNAntimasclista (@laurapcastano) 16 de juny de 2019

La Guàrdia Urbana de Barcelona va comptabilitzar 2.300 persones que dissabte van seguir el ple d’investidura de l’Ajuntament de Barcelona des de la plaça de Sant Jaume. En aquest lloc hi havia seguidors de l’alcaldessa de la capital catalana, però la majoria de concentrats protestava contra Colau, exhibia pancartes i feia crits. Quan Ada Colau va sortir del Consistori a la plaça juntament amb la resta de regidors per dirigir-se a la Generalitat, l’ambient es va convertir en un crit incontrolat contra la líder de Barcelona en Comú.

EL PAÍS s’ha posat en contacte amb Laura Pérez, que ha respectat la llibertat d’expressió dels assistents a l’acte, però ha denunciat: “Les regidores, pel fet de ser dones, vam rebre dissabte un atac diferenciat. No només ens cridaven ‘traïdors’ i ens cridaven ‘fora, fora’… A nosaltres, a més, ens cridaven ‘putes i zorras”. La regidora assegura que no es pot normalitzar el nivell general de violència, inclosa la verbal. Pérez lamenta que mentre unes regidores rebien insults, “d’altres estaven aplaudint”, amb referència a les representants d’ERC i Junts per Catalunya, que aclamaven i, fins i tot, s’abraçaven als manifestants convocats a la plaça.