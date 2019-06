Colau es torna a “colar” en el sistema

La nit del 26-M, Ada Colau va reconèixer la victòria d’ERC a Barcelona i va felicitar el seu rival, Ernest Maragall. Havien empatat a 10 en escons però els independentistes van aconseguir 4.833 vots més. La líder dels comuns va recordar que el 2015 no esperaven guanyar l’alcaldia. “Vam fer història: no pertanyíem a les famílies que sempre han manat a la ciutat, vam ser l’anomalia i ens vam colar en el sistema”. I va assegurar que quatre anys després ho tenien més difícil: “Ho hem tingut tot en contra, i ens han continuat tractant d’intrusos”.

Dilluns hi va haver silenci. Fins a la tarda. Colau va ressuscitar. Va comparèixer a la seu de Barcelona en Comú i va llançar tres missatges que avui es revelen claus. Primer, va apostar per un tripartit d’esquerres amb ERC i PSC que sumaria una àmplia majoria. Segon, va arremetre contra Maragall pel seu discurs en clau independentista de la nit electoral. I tercer, que no renunciava a ser alcaldessa. El tripartit no ha pogut ser pels vetos entre independentistes i socialistes, a Maragall se li ha escapat el comandament del que volia convertir en “la capital de la república” i Colau és alcaldessa de nou.

En un exercici de mirada llarga, i després de debatre-ho amb les bases, Colau va decidir pactar amb el PSC perquè li permet mantenir l’alcaldia. No és qüestió de cadires, va dir, sinó de continuar marcant prioritats i d’executar-les. “Si hem fet un partit no és per ser testimonials, la nostra ambició era governar per transformar”, va argumentar una contundent i ambiciosa Colau dimecres passat.

Després del primer mandat, la primera alcaldessa dona de Barcelona, s’ha tornat a “colar” en el sistema, aquesta vegada gràcies als vots de Manuel Valls (amb el suport de Ciutadans) en la investidura. Colau, que el va acusar de ser el candidat de les elits, no ha amagat que és un plat de mal gust i insisteix que els vots de l’ex-primer ministre francès no modificaran les seves prioritats. Però el tràngol és amarg i ahir no hi va haver discurs al balcó després de la investidura, com el 2015.

Colau va saltar, fa quatre anys, de parar desnonaments des de la Plataforma Antidesnonaments que va fundar al despatx d’alcaldessa. Sense experiència en la institució, però amb la promesa de fer una ciutat més habitable i una gestió més transparent, ella i el seu equip van irrompre en texans, sabatilles i dessuadores. Molts, companys en els moviments socials, eren i són amics personals. Colau va penjar aquest missatge a la seva porta: “No oblidem mai qui som, d’on venim i per què som aquí”.