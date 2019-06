Twitter suprimeix comptes falsos que relaciona amb ERC i promovien l’1-O

La xarxa social Twitter ha publicat aquest dijous en un dels seus blogs d'informació corporativa dades sobre els comptes que ha tancat dins de la seva política de transparència i per evitar el mal ús de l'eina. El llistat inclou 130 comptes espanyols que, segons Twitter, estan vinculats a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i que “sembla que han estat creats amb la intenció d'influenciar inorgànicament en el debat” des d'una posició d'avantatge. Un portaveu del partit ha assegurat que desconeixen els fets i que “no poden respondre per tercers que diguin que actuen en nom nostre”.

Twitter, a més, ha revelat la informació en brut sobre el nom dels comptes suspesos, la descripció, el nombre de seguidors i la data de creació perquè especialistes, periodistes i investigadors puguin fer els seus propis estudis. El conseller d'Afers Exteriors de la Generalitat, el republicà Alfred Bosch, apareix citat 1.886 vegades per aquests 130 bots, segons aquestes estadístiques. El líder del partit, Oriol Junqueras, 400. L'actual líder republicà al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, 186.

La xarxa social també ha fet públiques les dades de comptes falsos que relaciona amb ERC, a més de milers d'exemples de l'Iran, Rússia i Veneçuela. La companyia ha aclarit que només publica l'atribució dels comptes eliminats quan té la certesa del seu origen: “Només revelem bases de dades associades amb activitat maliciosa coordinada quan som capaços d'associar-les amb confiança amb actors afiliats amb Estats”, han explicat fonts de la companyia.

Tot i que Esquerra és només un partit polític i no està vinculat a cap Estat, Twitter se sent amb prou confiança de confirmar que aquests comptes es van coordinar per manipular el contingut de la plataforma al voltant de les dates del referèndum de l'1 d'octubre del 2017: “Estaven dedicats sobretot a difondre contingut sobre el referèndum català”, sosté el blog de Twitter. No obstant això, la majoria dels comptes es van crear el 12 de desembre del 2018 segons les seves pròpies dades.

La companyia, a més, ha especificat que, tot i que suprimeix habitualment comptes per comportament maliciós, només es decideix a revelar les seves connexions quan hi ha “proves addicionals”. Twitter, no obstant això, descarta explicar el mecanisme mitjançant el qual determina que aquests comptes estan coordinats. Així busca evitar que els actors que ho fan sàpiguen com saltar-se els controls. Els que vincula a Esquerra Republicana es van tancar a principis d'aquest any.

Des d'Esquerra Republicana han explicat que s'han assabentat d'aquesta situació pels mitjans i diuen que no tenen coneixement de l'episodi. “No podem respondre per tercers que actuïn en nom nostre, tot i que periòdicament rastregem les xarxes socials per detectar usos indeguts de la nostra identitat”, ha explicat un portaveu. Alguns dels comptes s'autodefinien com a “Ciberactivistes d'@Esquerra_ERC”.