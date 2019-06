El 080 més sostenible

Sostenibilitat. És la paraula de moda, i va ser tendència ahir en la presentació del 080 Barcelona Fashion, la passarel·la de moda que se celebrarà del 25 al 28 de juny al Recinte Modernista de Sant Pau i al Port Marina Vella, on es presentaran les col·leccions de bany. En aquesta edició, les propostes transcorren entre moda sostenible, economia circular i tecnologia, encara que la directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), Muntsa Vilalta, ha reconegut que no ha estat un discurs buscat, sinó "que és el que està passant" al sector. Marta Coca, directora del 080, ha afegit que "la moda serà sostenible o no serà", emulant el missatge més corejat recentment en la indústria.

Així que la sostenibilitat estarà present dins i fora de la passarel·la. Marques internacionals la defensaran com Nicholas K, firma novaiorquesa que fabrica amb teixits orgànics i tints ecològics; Nous Étudions, marca vegana que utilitza materials descartats com a matèria primera, o Marrakshi Life, peces sense gènere teixides a mà en un taller de Marrakech.

Algunes de les firmes catalanes que també van en aquesta línia són All Sisters, vestits de bany fabricats amb teixits reciclats en tallers locals; Aubergin, un projecte que aposta pel disseny atemporal i de proximitat; Narbon, que també es decanta per la producció artesanal en tallers locals; o Sonia Carrasco, peces d'estil minimalista fabricades amb fibres orgàniques i sota demanda. A la passarel·la no faltaran noms habituals com Txell Miras, Brain&Beast, Krizia Robustella, Lebor Gabala, Oscarleon o Custo Barcelona, que majoritàriament produeixen els seus dissenys en fàbriques locals. Però hi ha alguna absència destacada, com la de la dissenyadora Miriam Ponsa.

En les activitats paral·leles, es presentaran projectes com B-Searcular, impulsat per Epson, que uneixa el reciclatge de plàstics amb un sistema d'impressió que estalvia aigua i energia. La creixent importància de la sostenibilitat serà un dels temes de la trobada Texmeeting by Texfor, i Burak Cakmak, degà de la Parsons School of Design de Nova York, analitzarà la sostenibilitat i els reptes de la moda en una conferència. A més, la majoria de finalistes del 080 Investor Day també tenen en comú una visió més sostenible del disseny.