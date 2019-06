Un de cada quatre estudiants de primària pateix assetjament escolar

Un de cada quatre alumnes de Catalunya assegura que ha patit assetjament escolar, i un terç de les víctimes confessa que no ha demanat ajuda, segons l'informe El 'bullying' a les escoles de primària a Catalunya. L'aspecte físic és el principal motiu dels atacs, seguit dels gustos personals, i aspectes com el color de la pell, la cultura o la religió. A més, el 76% dels professors asseguren que no se senten preparats per afrontar situacions d'assetjament escolar o ciberassetjament.

La Fundació Barça ha organitzat aquest dimarts el 2n Simposi Contra el Bullying, en el qual ha explicat que el 24% dels alumnes entre 3r i 6è de primària confessen que han patit assetjament escolar. L'estudi, en el qual han participat 41 escoles, 890 famílies, 220 mestres i més de 4.000 nens revela que la majoria de les víctimes demana ajuda, tot i que un 33,9% no comunica la seva situació a cap adult o amic. El principal motiu per no buscar auxili és pensar que la situació canviarà o directament no pensar-hi. Les víctimes també intenten aplicar altres estratègies, com intentar canviar el comportament de l'agressor o buscar la part positiva a la situació.

L'estudi situa l'insult directe com a principal arma dels assetjadors, i mostra una diferència entre sexes respecte al segon motiu dels atacs. Mentre que l'agressió física apareix com la segona forma d'assetjament que més pateixen els homes, en les nenes és l'exclusió. En general, els nens pateixen més maltractaments que les nenes, i només certs comportaments, com l'exclusió o els rumors, afecten més les nenes.

En el terreny familiar, l'estudi afirma que la majoria tenen un coneixement limitat sobre si els seus fills pateixen bullying i només un 17,5% reconeix que tenen un fill víctima d'assetjament. La majoria (73%) nega que els seus fills pateixin aquests atacs i un 9,4% admet que no ho sap. Les xifres es redueixen encara més a l'hora de parlar de detectar un fill agressor, i només l'1,7% de les famílies admet que algun dels seus fills assetja els seus companys. “La família és l'assignatura pendent que tenim en tots els programes de prevenció”, ha destacat Juan Calmaestra, investigador de la Universitat de Còrdova que ha dissenyat un programa de prevenció per a escoles.

L'informe també adverteix sobre la passivitat de les famílies a l'hora de combatre aquestes agressions, ja que un 21,5% diu que no adopten cap mesura quan els seus fills observen alguna situació d'assetjament, i que la majoria de vegades no ho comuniquen als mestres.

En l'acte organitzat a l'Auditori 1899 del Camp Nou hi ha participat Sofía del Prado, exjugadora i ambaixadora del bàsquet femení espanyol i Miss Univers Espanya 2017, que ha recordat que durant la seva etapa escolar va patir assetjament pel seu físic. “Des de petita em deixaven sola, no volia que arribés l'hora del pati. Jo ho explicava a la família i li treien importància pensant que eren coses de nens”, ha explicat Del Prado. Apartar un nen és una manera de fer bullying molt cruel, i això de vegades fa més mal que les paraules. Durant l'adolescència Del Prado es va refugiar en l'esport, on va trobar les amigues que mai va tenir a l'institut.

Sergio Medialdea, escriptor i conferenciant, conegut per ser “el cosí de Zumosol” del conegut anunci, també ha explicat la seva dolorosa experiència quan era nen, quan va pensar a suïcidar-se: “Amb 14 anys mesurava 1,46 m, duia ulleres de cul de got i des del primer dia es van ficar amb mi. Després de ser humiliat diàriament, t'arribes a sentir la persona més lletja del món i tens ganes de desaparèixer”.