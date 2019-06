Els intel·lectuals d’esquerres de Barcelona, dividits pels pactes postelectorals

Els possibles pactes de govern han dividit la intel·lectualitat d’esquerres de Barcelona. “És probable que hi hagi divisió dins dels comuns: n’hi ha de molt propers al procés i n’hi ha que són molt antiprocés. És una qüestió molt emocional”, diu l’urbanista Jordi Borja, un dels referents més veterans dels comuns. Borja és partidari que Colau sigui alcaldessa amb el PSC perquè, al seu parer, és l’única manera de “no donar ales als extrems i que la situació no afecti el govern de la ciutat”. Borja no veu cap problema en acceptar els vots dels regidors de Manuel Valls i de Ciutadans en la investidura de Colau, “si és sense pactes ni res a canvi”.

Àlex Rigola: "Crec que l’important és que Colau acabi la feina que va començar"

El dramaturg Àlex Rigola, signant d’un manifest a favor de l’aliança entre ERC, comuns i el PSC, opina que acceptar el suport de Valls és un mal menor: “Crec que l’important és que Colau acabi la feina que va començar amb quatre anys més. Crec que val la pena, encara que hagi de pagar una gran fractura política per pactar amb Valls si l’opció del tripartit no sortís”. El sociòleg Jordi Ortega considera que davant de la improbabilitat del tripartit, Colau hauria de consolidar un govern amb socialistes i amb Valls per a “una legislatura sense bloquejos”. Ortega admet que el suport de l’ex-primer ministre francès té un risc perquè “té mala fama”.

Beth Galí: "Entrar per la porta del darrere no és mai el més honest"

Davant aquestes opinions hi ha una legió de crítics de l’esquerra sobiranista que s’havien posicionat a favor de l’acord entre ERC i els comuns. “Per l'afecte que li tinc a l’Ada, no li desitjo per res del món que per ser alcaldessa hagi de fer un paper tan trist”, diu l’arquitecta Beth Galí sobre el possible suport de Valls a Colau: “Entrar per la porta del darrere no és mai el més honest que esperem del nostre alcalde o alcaldessa”. L’economista i activista social Arcadi Oliveres, un referent ideològic de l’alcaldessa, rebutja el PSC “pels seus errors, com la intervenció de la Generalitat”. Una altra personalitat de l’activisme social i pedagògic, Eduard Vallory, alerta del greu error que suposaria pactar amb els socialistes catalans per haver secundat l’actuació del Govern i del poder judicial contra la independència unilateral: “Les accions del PSC són inequívocament justificadores de la repressió. És impensable governar obviant el context de repressió, i la defensa dels drets i les llibertats”.