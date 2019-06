Els fontaners dels pactes a Barcelona

Veterans de l’Ajuntament o dels partits respectius. O totes dues coses. Joves però amb pes a les seves formacions. Caràcters versàtils, discrets, executius, polítics... Alguns fins i tot es coneixen entre ells. Amb els escenaris que van dibuixar els resultats de les eleccions municipals a Barcelona i les diferents possibilitats de pactes, ERC, Barcelona en Comú i el PSC han designat els qui consideren els seus millors homes i dones com a negociadors. Aquests són els seus perfils.

Esquerra

Els republicans han deixat la negociació d’un eventual pacte de govern en mans del regidor Jordi Coronas i de Robert Fabregat, el president de la federació barcelonina d’Esquerra, encara que també amb alguna ajuda de Calàbria, on hi ha la seu nacional d’ERC. Coronas, amb experiència en el món gràfic i la comunicació, va arribar a l’Ajuntament el mandat passat després de ser regidor de districte a Horta-Guinardó més de vuit anys. Molts el qualifiquen de regidor revelació, ja que va assumir el pes del grup municipal després de la marxa d’Alfred Bosch al Govern tot i ser el número cinc de la llista.

Els seus companys a l’Ajuntament destaquen la seva capacitat per ajuntar els grups de treball. I la seva obstinació. “No perd mai els nervis”, assegura un antic col·laborador. Fabregat, per la seva banda, va ser el cap de campanya d’Ernest Maragall i és l’home que hi ha al darrere de la pacificació de la federació del partit a Barcelona. Químic de professió, és el cap de gabinet d’Alba Vergés al Departament de Salut i ha treballat a la Diputació i al Parlament. És un home de confiança de Marta Rovira, apunten fonts del partit. Fabregat té una relació d’amistat amb alguns comuns, especialment amb l’actual tinent d’alcalde Janet Sanz. Junts per Catalunya ha quedat despenjat de qualsevol pacte. Des de les seves files expliquen que el diputat d’ERC Lluís Salvadó va participar en les converses preliminars que no van fructificar.

Barcelona en Comú

El partit de l’alcaldessa en funcions, Ada Colau, ha triat per negociar quatre perfils que es complementen. Els encapçala Jordi Martí, que la líder dels comuns va fitxar com a gerent municipal després de guanyar les eleccions del 2015 pel seu coneixement de l’estructura política i executiva de l’Ajuntament. El gruix de la carrera de Martí ha estat vinculat a la gestió cultural i en dues etapes ha estat gerent i director de l’Institut de Cultura. Membre durant molts anys del PSC –va arribar a ser a l’executiva–, durant el mandat que va començar el 2011 va ser regidor i líder del grup municipal socialista, fins que se’n va anar quan Jaume Collboni va guanyar les primàries.

El 2015 a Martí el van il·lusionar les ganes de canvi dels comuns. Ha estat el cuiner que ha desencallat conflictes com les vagues pel conveni del Metro. Els comuns han escollit també per negociar Janet Sanz, que durant aquest mandat ha portat el timó de la superàrea d’Urbanisme, Mobilitat i Ecologia, a més de ser regidor d’un dels districtes calents de la ciutat, el de Nou Barris, on es concentren les rendes més baixes. Sanz està bregada negociant amb perfils tan diferents com els líders veïnals de barris perifèrics, representants dels hotelers de la ciutat o el patronat de la Sagrada Família. L’equip negociador el tanquen Ximo Balaguer, economista i membre de la direcció del partit, i Gemma Tarafa, una de les fundadores. Joan Subirats exerceix de portaveu.

PSC

Casualitats de la vida i avatars de la política, la principal negociadora dels socialistes, Laia Bonet, tindrà davant de la taula dels comuns Jordi Martí, amb qui va competir, a més de fer-ho amb Jaume Collboni, a les primàries del PSC la primavera del 2014 per triar l’alcaldable per a Barcelona en les eleccions del 2015. Tant Martí com Bonet van perdre a la primera volta i Martí va abandonar la militància socialista el juliol del 2014. Bonet està considerada afí al sector més catalanista del PSC, va ser diputada al Parlament i secretària del Govern de la Generalitat en l’època de José Montilla. En una etapa en el sector privat, Bonet va ser contractada per ATLL, la concessionària de l’antiga empresa pública Aigües Ter-Llobregat. Número dos de la llista de Collboni, s’ha convertit ara en el seu braç dret, amb un perfil més polític per encarar una negociació. Amb ella, Salvador Illa serà un altre dels encarregats d’abordar l’àmplia paleta d’assumptes que comporta una negociació sobre l’Ajuntament de Barcelona, una institució que Illa coneix bé. Va ser coordinador del grup socialista entre el 2011 i el 2016, director de l’Àrea de Gestió Econòmica el 2010 i el 2011 i es va reincorporar a l’Àrea d’Empresa quan Collboni va compartir govern amb Colau el mandat passat.