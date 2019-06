El ‘top manta’ ja té la nova samarreta del Barça

El Futbol Club Barcelona va posar a la venda dimarts la samarreta de la propera temporada. Un nou disseny que en aquesta ocasió s'inspira en la quadrícula característica de l'Eixample i per primera vegada prescindeix de les tradicionals franges substituint-les per quadres. El nou equipament per a la temporada 2019-2020, en principi, només està disponible a les Barça Store, però els venedors ambulants il·legals ja l'ofereixen al top manta que hi ha al passeig de Joan de Borbó, a la Barceloneta.

A més dels quadres, la nova samarreta, també de l'empresa Nike, presenta més novetats, com col·locar la senyera al davant. Segons una informació del mateix club, els quadres de la nova samarreta “trenquen amb la forma tradicional, perquè el Club mai abans havia repartit els colors blaugranes que els identifiquen més enllà de les franges, més amples o més primes, o fins i tot verticals o horitzontals”.

EL PAÍS ha contactat amb les botigues oficials del Barça, que han informat que el preu de venda al públic de la samarreta és de 90 euros sense cap nom a l'esquena. “Si es col·loca el nom d'un jugador cal afegir-li 15 euros i si es vol personalitzar amb un altre nom, 25 euros més”, assegurava un dels dependents. La samarreta oficial oscil·la llavors, segons els complements, entre els 90 i els 115 euros.

Aquest dijous al matí un venedor ambulant del passeig de Joan de Borbó col·locava una de les noves samarretes, amb el número 10 de Messi, en un lloc destacat de la manta on ven altres equipaments pirates. “La venc a 30 euros però, com que ets tu, te la deixo a 25”, somreia el manter.

Fonts properes a les empreses que confeccionen equipaments esportius asseguren que la majoria de marques dissenyen les samarretes amb dos anys d'antelació. És a l'interior de les fàbriques quan el que en teoria és un secret comença a patir filtracions i acaben a les fàbriques que en confeccionen les rèpliques.

Els comerços que tenen llicència per vendre productes del FC Barcelona però no són botigues oficials no podran vendre la samarreta fins al mes d'octubre. Al passeig de Joan de Borbó els turistes ja l'estaven comprant al top manta.